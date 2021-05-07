Пт, 7.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ Несмотря на дождь, рижане отправились обедать на террасы. Социальные сети тоже отреагировали

С сегодняшнего дня рестораны могут обслуживать клиентов в эпидемиологически безопасных условиях на открытых террасах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, люди в пятницу днем, 7 мая, воспользовались возможностью пообедать на террасах кафе и ресторанов в центре Риги, при этом у пунктов общественного питания не образовывались очереди, отмечает агентство LETA.

В окрестностях центра Риги люди пользуются возможностью перекусить на открытых террасах ресторанов и кафе. В основном в пятницу днем люди ходили в места, где террасы были с крышей, а те террасы, где нет возможности укрыться от дождя, были пусты.

При этом спрос на услуги кафе и ресторанов не настолько высок, чтобы на месте образовывались очереди. В среднем половина доступных столиков на террасах была занята, например, в ресторанах с пятью столами были заняты три, а в ресторанах с четырьмя столами один или два были заняты.

В пятницу днем люди в основном обедали парами или поодиночке. При этом на террасах обеспечено необходимое расстояние и у всех есть свободный доступ к дезинфицирующим средствам.

Также были замечены сотрудники правоохранительных органов, которые следят за соблюдением эпидемиологических требований.

Реакция людей в социальных сетях на открытие террас

Решение правительства открыть ресторанные террасы вызвало дискуссии в социальных сетях, где люди делились своими взглядами и шутками по поводу этого решения.

"Кафе с большим энтузиазмом объявили о "празднике открытия террас"… Эмммм… у вас с головой все в порядке?!"

"...стоит сказать, что такого решения очень долго ждали, такое праздничное настроение сегодня. НАКОНЕЦ можно выпить кофе в кафе".

"Забронировать столик в пятницу на террасе в Риге - примерно то же, что месяц назад записаться на вакцинацию - невозможно".

"Все пабы, кафе, рестораны сегодня не спали. Крутили последние шурупы на террасах".

"С добрым утром, сегодня идеальный момент, чтобы посетить террасу, не так ли?"

"Подождите. Значит, на террасах можно пить и есть. НО что насчет туалета? Сразу полицейский и штраф?" 

"Жду репортажей из очередей на террасу".

"С этими террасами будет небольшая проблема. Вы вообще помните, каково это - "выходить на улицу"? Творческие мучения над тем, как правильно подобрать одежду..." 

"Как-то сегодня не подходящая погода для террас. Все правительство виновато, кто же еще? Но ничего! У нас есть плащи! Будем сидеть на террасах".

"Завтра открываются террасы. А у меня с завтрашнего дня официальный иммунитет от AstraZeneca. Совпадение? Не думаю".

"7 мая. Открываются террасы. Совет от меня: резервируй столик, пока еще есть что резервировать".

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