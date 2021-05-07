Стал известен пятый задержанный по "делу о госперевороте" в Беларуси - это 35-летний дальнобойщик

26 октября 2020 Кравчук устроился на работу в Литву дальнобойщиком, в ноябре уехал туда. "Он готовился к работе, в каких маршах и демонстрациях не участвовал. 8 апреля приехал в Беларусь для продления визы", - рассказывает "Нашей Ниве" его мама Надежда Михайловна.

На Дениса сразу надели наручники, показали постановление об обыске, в котором почему-то не была указана уголовная статья. Кравчуку вскоре увезли, позволив взять с собой полотенце и зубную пасту. Обыск проводили в присутствии родственников. Забрали несколько старых телефонов, а также CD-диски с записями свадеб и похорон. Обыскали гараж, подвал и автомобиль.

"Поздно вечером позвонил следователь, который сказал, чтобы на следующий день нашли адвоката, иначе будет дежурный", - рассказывает мама Дениса.

Он проходит в качестве обвиняемого по статье 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Срок содержания под стражей продлен до 2 месяцев.

Как Кравчук связан с Зенковичем? Перед президентскими выборами 2020 года Дениса задержали, когда он был наблюдателем и приговорили к 10 суткам ареста. И вышло так, что он отбывал арест в одной камере с Юрием Зенковичем, которого задержали за акцию протеста в Мяделе 9 августа.

"Тесно они не общались", - убеждает мама.

По одной из версий, Кравчук присматривал за домом Зенковича в Мядельском районе, пока хозяин жил в США.

26 октября Кравчук устроился на работу в Литву дальнобойщиком, в ноябре уехал туда.

"Он готовился к работе, поэтому уже ни в каких маршах и демонстрациях не участвовал. 8 апреля приехал в Беларусь для продления визы. Если он такой опасный преступник, то почему его не задержали сразу при пересечении границы? Все у нас в Нарочи знают, что Денис порядочный и ответственный человек, ничего плохого не сделает", - говорит Надежда Михайловна.

Денис родом из Мядельского района. Окончил физический факультет БГУ, физик-исследователь. Работал на предприятиях, научным сотрудником в Национальном парке "Нарочанский", но проблемы возникали из-за его общественной деятельности.

В 2018 году Кравчук прославился тем, что на местных выборах разоблачил карусели во время досрочного голосования, после того как смог проголосовать три раза на трех разных участках.

Сейчас парень находится в СИЗО КГБ. Родные говорят, что Денис держится нормально, уверен в своей невиновности.