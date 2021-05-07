Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Коронавирус в Балтии: 1244 новых случая в Литве, 383 - в Эстонии

Эдгар Сависаар во вторник посетил Ида-Таллиннскую центральную больницу. Хотя, по его словам, состояние здоровья у него не самое хорошее, он смог избежать заражения коронавирусом. ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1244 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу, 7 мая, Департамент статистики страны. В Эстонии сделан 4931 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 383 теста (7,8%), скончались семеро заразившихся коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки сделано 18 779 молекулярных тестов (ПЦР) и 7950 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 255 384 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4019 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8094 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделан 4931 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 383 теста (7,8%), скончались семеро заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 357,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8%.

В госпитализации нуждается 313 пациентов. Средний возраст госпитализированных - 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 229, то есть 73%.

За сутки введены 17 619 доз вакцины, всего от Covid-19 в Эстонии привиты 362 866 человек, в том числе 147 501 человек получил обе дозы вакцины. Не менее одной дозы вакцины получили 62% людей старше 70 лет.

НАВЕРХ
Back