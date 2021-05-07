В Витебске больного раком политзаключенного держат на цепи

Жена политзаключенного смогла получить свидание, пока муж сидит в СИЗО. Увиденное ее шокировало. "Он на цепи там! Говорит, статья такая. Сидит в наручниках на цепи и со мной через трубку разговаривает. На цепи, понимаете? Это как? Как будто он убежать может куда-то!" - возмущается Ирина.

По просьбе жены Малаховского возили в онкологический центр на осмотр. Он написал жене, что и к врачам его водили на цепи.

На суде витеблянин рассказал, что ни с кем не дрался и не сопротивлялся. Но когда на него напали несколько милиционеров, он ухватился за кого-то руками, чтобы не упасть. В автозаке у него нашли газовый баллончик, который милиционер сразу забрал и случайно нажал. Когда брызнул газ, милиционер закричал, что его хотят отравить.

Малаховский не признал себя виновным и заявил, что доказательства фальсифицированы. Судья Татьяна Родина присудила ему три с половиной года колонии.