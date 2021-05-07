"Улицы перекрыли, запретили выходить из дома". В Эстонии мужчина открыл огонь, был вызван спецназ

Вчера, 6 мая, полиция Эстонии получила сообщение о том, что в Пярну 64-летний мужчина открыл огонь у себя дома, а затем стал стрелять по соседнему, пишет Rus.Postimees. Полиция задержала его в качестве подозреваемого. Никто при этом не пострадал.
По словам очевидца, первые выстрелы прозвучали еще вечером около десяти часов, после этого в центр тревоги был сделан первый звонок.
"Полиция обыскала окрестности, но ничего подозрительного не обнаружила, и патруль уехал", - рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.
После отъезда стражей правопорядка прозвучал еще один выстрел. Следующий звонок в центр тревоги поступил в 23:27.
По словам женщины, ставшей свидетельницей происшествия, мужчина, открывший огонь из своего дома, стрелял из одного угла дома в другой. Всего было сделано восемь выстрелов.
Полиция на этот раз отреагировала большими силами, было привлечено спецподразделение. "Улицы перекрыли, людям запретили выходить из дома и стоять у окна", - рассказала очевидица, добавив, что ситуация была крайне серьезной, поскольку часть пуль долетела до стены дома напротив.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, мужчину пока не допросили. У него было разрешение на оружие и стрелял он из зарегистрированного огнестрельного оружия.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Ему может грозить денежный штраф или до пяти лет лишения свободы.