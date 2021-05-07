Сб, 8.05.2021
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Чистка органов ⟩ Лукашенко мстит силовикам, которые перешли на сторону народа

ФОТО: hrodna.life

4 мая Александр Лукашенко подписал указ о лишении более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. В вину силовикам ставится то, что они выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей, а также передавали информацию журналистам и правозащитным организациям.

Известно, что 40 человек были сотрудниками милиции, пять человек - пограничники, еще несколько - сотрудники Следственного комитета. В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. Терроризм - уголовная статья, которая подразумевает высшую меру наказания, а в Беларуси смертная казнь не отменена. В последний раз по этой статье приговор привели в исполнение 2012 году - казнили осужденных за теракт в метро Минска в 2011 года.

В окончательном списке лишенных званий силовиков оказалось 87 фамилий - среди них полковник и подполковник в отставке, подполковники запаса, майоры, капитаны, старший лейтенант юстиции… Среди фамилий есть те, которые на слуху. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который сейчас находится в СИЗО КГБ, предположительно, его обвиняют по статье 289 УК (Акт терроризма).

Среди лишенных званий офицеров - и подполковник КГБ в отставке Валерий Костко. Он на пенсии уже 28 лет, в последние годы занимается пчеловодством. Костко 12 лет отслужил в КГБ, но поддержал демократическое движение и ушел из органов.

"Я не удивлен. Теперь время, когда все становится на свои места. Белое становится белым, а черное - черным", - говорит военный пенсионер. Хотя недоумевает, какие именно поступки его так "оценили" власти. "У меня есть официальное предупреждение за участие в акциях протеста в Смолевичах. Но за такое разве звания лишают? Я часто комментировал события. И участвовал, если была возможность. Работаешь целый день, потом летишь на акцию, постоял там, снова на пасеку".

На сегодняшний день это самая масштабная чистка силовых структур страны за последние годы и таким образом руководство силовиков пытаются прекратить в своих рядах разброд и шатание. Согласно документам, которые были опубликованы расследовательской группой Bypol, после президентских выборов из органов внутренних дел уволились 1074 человека. В группа Bypol входят бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь и Станислав Лупоносов, бывший преподаватель Академии МВД Александр Азаров, бывший работник прокуратуры Олег Талерчик, бывший оперативник Сергей Макар, Евгений Медведев. Они теперь занимаются расследованием преступлений современной белорусской власти. И нынешние меры в первую очередь направлены против Bypol. В апреле Telegram-канал организации был признан экстремистским в судебном порядке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова за сотрудничество с Bypol, причем по расстрельной статье.

29 марта был задержан житель Могилевской области, который по версии следствия "собирался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства". До осени 2020 года молодой человек служил по контракту в Витебске, бывал на учениях в составе бойцов спецназа за границей, а после увольнения за участие в протестах связался с представителями Bypol и передал им данные об управлении сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси.

Кроме того, в арсенале репрессивных мер в отношении силовиков у белорусских властей угроза увольнения. Милиция - престижное и хорошо оплачиваемое место работы. "Средняя зарплата рядового бойца ОМОНа и прочих подразделений МВД - 600-700 долларов. У среднего офицерского состава - порядка 1000 долларов. Для сравнения: средняя зарплата "на гражданке" - около 350 долларов. Любой молодой сотрудник сразу же обеспечивается служебным жильем. Кроме того, силовикам предоставляется льготный кредит на строительство жилья - под 5% годовых на 20 лет", - рассказал изданию Intex-press бывший сотрудник МВД.

Есть еще один крючок, на который сажают сотрудников правоохранительных органов. При подписании очередного контракта силовикам дают своего рода подъемные, которые в случае увольнения надо вернуть. Суммы немаленькие. Например, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов, который уволился на пике протестов, при заключении контракта получил порядка 2000 в пересчете на доллары. При увольнении их пришлось вернуть государству.

Но часто суммы еще больше. Некоторым приходится выплатить стоимость учебы в Академии милиции, расходы на транспорт и форму, все вместе может вылиться в сумму до 20 тысяч долларов. Уволившиеся милиционеры в Бресте признавались, что оставались должны от 2,5 до 10 тысяч долларов. В выплате этих денег, к слову, некоторым помогали различные фонды солидарности. Кроме того, если милиционер уходит, отработав 10 лет - в трудовой стаж это не идет. Как будто работы и не было - а для пенсии, например, это важно.

Однако есть и другая проблема, которую пока непонятно как будет решать белорусская власть. Для разгона демонстрантов использовались не только контрактники, но и солдаты-срочники, на которых нет такого серьезного рычага воздействия, как рубль.

"Срочники - заложники ситуации. Никто из солдат не радовался, что приходилось подавлять протест, все понимали, что происходит в стране. Я был почти на всех разгонах, но я просто ходил. Я сразу себе говорил, что если мне скажут кого-то ударить, я не буду бить - это люди моего города", - рассказал изданию Hrodna.Life один из участников событий.

Таким образом у белорусского режима становится все больше шансов столкнуться не с прямым сопротивлением, а с тихим саботажем со стороны рядовых силовиков. И контрактникам такой способ выражения своей позиции тоже очень подходит.

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