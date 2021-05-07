Чистка органов ⟩ Лукашенко мстит силовикам, которые перешли на сторону народа

Известно, что 40 человек были сотрудниками милиции, пять человек - пограничники, еще несколько - сотрудники Следственного комитета. В отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. Терроризм - уголовная статья, которая подразумевает высшую меру наказания, а в Беларуси смертная казнь не отменена. В последний раз по этой статье приговор привели в исполнение 2012 году - казнили осужденных за теракт в метро Минска в 2011 года.

В окончательном списке лишенных званий силовиков оказалось 87 фамилий - среди них полковник и подполковник в отставке, подполковники запаса, майоры, капитаны, старший лейтенант юстиции… Среди фамилий есть те, которые на слуху. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который сейчас находится в СИЗО КГБ, предположительно, его обвиняют по статье 289 УК (Акт терроризма).

Среди лишенных званий офицеров - и подполковник КГБ в отставке Валерий Костко. Он на пенсии уже 28 лет, в последние годы занимается пчеловодством. Костко 12 лет отслужил в КГБ, но поддержал демократическое движение и ушел из органов.

"Я не удивлен. Теперь время, когда все становится на свои места. Белое становится белым, а черное - черным", - говорит военный пенсионер. Хотя недоумевает, какие именно поступки его так "оценили" власти. "У меня есть официальное предупреждение за участие в акциях протеста в Смолевичах. Но за такое разве звания лишают? Я часто комментировал события. И участвовал, если была возможность. Работаешь целый день, потом летишь на акцию, постоял там, снова на пасеку".

На сегодняшний день это самая масштабная чистка силовых структур страны за последние годы и таким образом руководство силовиков пытаются прекратить в своих рядах разброд и шатание. Согласно документам, которые были опубликованы расследовательской группой Bypol, после президентских выборов из органов внутренних дел уволились 1074 человека. В группа Bypol входят бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь и Станислав Лупоносов, бывший преподаватель Академии МВД Александр Азаров, бывший работник прокуратуры Олег Талерчик, бывший оперативник Сергей Макар, Евгений Медведев. Они теперь занимаются расследованием преступлений современной белорусской власти. И нынешние меры в первую очередь направлены против Bypol. В апреле Telegram-канал организации был признан экстремистским в судебном порядке, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова за сотрудничество с Bypol, причем по расстрельной статье.