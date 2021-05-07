Фото ⟩ Шутинг в американской школе: шестиклассница ранила трех человек
В американском штате Айдахо ученица шестого класса принесла в школу огнестрельное оружие и ранила трех человек - двух одноклассников и сотрудника школы, сообщает агентство AP.
В американском штате Айдахо ученица шестого класса принесла в школу огнестрельное оружие и ранила трех человек - двух одноклассников и сотрудника школы, сообщает агентство AP.
Все трое получили ранения в руки или ноги, поэтому их жизни не угрожает опасность.
Шериф округа Джефферсон Стив Андерсон сказал, что утром в четверг, 6 мая, в начальной школе Ригби девочка вытащила из своего рюкзака пистолет и несколько раз выстрелила.
Учительнице удалось лишить девочку оружия. Когда на место прибыла полиция, школьницу задержали. Остальные дети были эвакуированы в ближайшую среднюю школу, пока их не забрали родители.
Мотивы нападения и то, как к девочке попал пистолет, еще выясняется.
"На данный момент у нас мало информации, чтобы ответить на вопрос "почему?", - сказал Андерсон. - Мы рассматриваем все варианты".
Пострадавшие школьники находятся в больнице, одному из них может потребоваться операция.
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