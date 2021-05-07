Фото ⟩ Шутинг в американской школе: шестиклассница ранила трех человек

Все трое получили ранения в руки или ноги, поэтому их жизни не угрожает опасность.

Шериф округа Джефферсон Стив Андерсон сказал, что утром в четверг, 6 мая, в начальной школе Ригби девочка вытащила из своего рюкзака пистолет и несколько раз выстрелила.

ФОТО: John Roark /The Idaho Post-Register via AP

ФОТО: John Roark /The Idaho Post-Register via AP

Учительнице удалось лишить девочку оружия. Когда на место прибыла полиция, школьницу задержали. Остальные дети были эвакуированы в ближайшую среднюю школу, пока их не забрали родители.

Мотивы нападения и то, как к девочке попал пистолет, еще выясняется.

"На данный момент у нас мало информации, чтобы ответить на вопрос "почему?", - сказал Андерсон. - Мы рассматриваем все варианты".

Пострадавшие школьники находятся в больнице, одному из них может потребоваться операция.