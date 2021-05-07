ФОТО ⟩ Тренировочный матч сборной Латвии в "Арена Рига"

Вместо привычной тренировки было решено провести тренировочный матч между кандидатами в сборную. Спортивный менеджер ЛФХ Янис Страупе в разговоре с агентством LETA отметил, что у игры был неформальный статус без учёта статистики.

Ожидается, что в ближайшее время в числе кандидатов в сборную появятся Роналдс Кениньш и Родриго Аболс. По сообщениям журнала Latvijas Avīze, в сборной ждут приезда из Северной Америки Рудолфа Балцерса, Матисса Кивлениекса, Яниса Якса, Кристиана Рубина и Карлиса Чуксте. Также окончательное решение об участие в чемпионате мира пока не принял вратарь Элвис Мерзликин.

Напомним, сборная Латвии до начала чемпионата мира проведёт два проверочных матча против команды Швейцарии. Обе игры пройдут в Риге 14 и 15 мая.