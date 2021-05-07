Российская теннисистка: "Не нравится Америка. На Манхэттене воняет, везде мусор, бомжи"

Теннисистка отметила, что ей нравятся турниры, но не нравится Америка с её менталитетом. По словам Павлюченковой, там "всё наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу".

"Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть", - заявила 29-летняя спортсменка.

"Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город - Лондон, и я люблю "Уимблдон", несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда - с семьёй. Иногда приезжает мама и готовит борщ - классно, тоже плюс к атмосфере", - цитирует 29-летнюю Павлюченкову Sports.ru.

Россиянка отметила, что сейчас ей также нравится Дубай, хотя раньше она его терпеть не могла. По словам теннисистки, этот город в Объединённых Арабских Эмиратах очень быстро меняется и когда она прилетала туда 10 лет назад, то там была пустыня с парой домой, а сейчас - мегаполис типа Нью-Йорка.

"Очень живой город, ещё и с морем, пусть и своеобразным. У меня тоже там очень много друзей. Европу я, конечно, тоже люблю - Лазурный берег, где я проводила и провожу много времени, тренировалась", - рассказала теннисистка.