Знакомые все лица: в "Динамо" вернулся ещё один бывший игрок

24-летний центральный нападающий подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне хоккеисты выступал за екатеринбургский "Автомобилист". В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Протапович провёл 54 матча, набрав 7 (1+6) очков.

Протапович уже выступал в составе рижского "Динамо" в сезоне-2019/2020, сыграв в 32 встречах регулярного чемпионата и записав на свой счёт 12 (5+7) очков.