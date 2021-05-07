Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Знакомые все лица: в "Динамо" вернулся ещё один бывший игрок

Александр Протапович ФОТО: "Dinamo Rīga"

Российский нападающий Александр Протапович спустя один сезон возвращается в рижское "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.

24-летний центральный нападающий подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне хоккеисты выступал за екатеринбургский "Автомобилист". В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Протапович провёл 54 матча, набрав 7 (1+6) очков.

Протапович уже выступал в составе рижского "Динамо" в сезоне-2019/2020, сыграв в 32 встречах регулярного чемпионата и записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Хоккеист родился 16 августа 1996 года в российском городе Новотроицке. Свою карьеру он начал в командах "Ирбис" и "Барс" системы казанского клуба "Ак Барс", играл в чемпионатах МХЛ В, МХЛ, ВХЛ.

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