ZVA получило 1059 сообщений о побочных реакциях на вакцины от Covid-19

К 5 мая ZVA получило в общей сложности 1059 сообщений о побочных реакциях на вакцины от Covid-19. За это время вакцинация была проведена 263 964 раза, включая как первую, так и вторую дозу.

Как и в случае со всеми вакцинами, после вакцинации Covid-19 могут возникнуть побочные реакции, но они возникают не у всех, кто получил прививку. По данным ZVA, большинство людей сообщают о таких побочных реакциях организма, которые описаны в инструкциях по применению вакцин, например, боль в месте инъекции, лихорадка, озноб и усталость.

Наиболее частыми побочными реакциями на вакцину от Covid-19 являются повышенная температура (иногда выше 38 градусов), лихорадка, головная боль, головокружение, усталость, сонливость, боли в мышцах и суставах, а также тошнота, диарея, рвота. Полный список всех побочных реакций указан в инструкциях по применению вакцин, которые есть в публичном доступе в Регистре лекарственных средств.

Все эти симптомы, похожие на симптомы гриппа, обычно появляются через восемь-десять часов после вакцинации и исчезают в течение двух-трех дней. 2

Кроме того, после введения вакцины от Covid-19 часто могут возникать местные реакции, такие как покраснение, отек и боль в месте инъекции. Покраснение и припухлость могут распространяться на ближайшие суставы (от плеча до локтя). Эти местные реакции обычно появляются в течение нескольких часов или на следующий день, обычно незначительны и проходят самостоятельно без лечения. Они ожидаемы и распространены.

ZVA также напоминает, что появляющиеся после вакцинации симптомы, похожие на грипп, у вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna с большей вероятностью будут более выраженными после второй дозы вакцины. Для вакцины производства AstraZeneca - после первой дозы. Побочные реакции обычно более выражены у молодых людей.

В случае выраженного повышения температуры рекомендуется применение ибупрофена или парацетамола. Иногда симптомы, похожие на грипп, после вакцинации могут привести к временной нетрудоспособности, и в этом случае следует обратиться к своему семейному врачу, который может выдать больничный лист.

Если после вакцинации симптомы, напоминающие грипп, не уменьшаются и продолжаются более трех дней или даже ухудшаются, либо если возникают новые проблемы со здоровьем, такие как одышка, боль в груди или животе, кожные изменения за пределами зоны вакцинации, получившему прививку от Covid-19 следует связаться с врачом.

ZVA напоминает, что вакцины от Covid-19 стимулируют иммунную систему вакцинированного человека, что может привести к ожидаемым побочным реакциям из-за особенностей организма. Однако наличие или отсутствие таких реакций не указывает на степень защиты, обеспечиваемую вакциной.

ZVA напоминает, что защита от вируса образуется только через некоторое время после получения второй дозы вакцины. 2

В настоящее время в Латвии не подтверждено ни одного летального исхода и ни одного случая тромбоцитопении с низким количеством тромбоцитов, в котором, на основании имеющихся данных, установлена достоверная причинно-следственная связь с вакциной.