Главное за 7 мая ⟩ Открытие террас, рост заболеваемости Covid-19 и возможное введение более строгих ограничений
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
С сегодняшнего дня рестораны могут обслуживать клиентов в эпидемиологически безопасных условиях на открытых террасах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, люди в пятницу днем, 7 мая, воспользовались возможностью пообедать на террасах кафе и ресторанов в центре Риги, при этом у пунктов общественного питания не образовывались очереди.
На этой неделе Рижский окружной суд оставил в силе арест владелицы автосервиса X-ON Гульнары Рыбаковой-Брице, задержанной во время расследования дела об убийстве футбольного агента Романа Беззубова. В распоряжении Nekā personīga есть информация о том, что машина, на которой было совершенно преступление после нападения была спрятана в автосервисе X-ON в Межапарке.
5 мая на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в рижском микрорайоне Югла дворник обнаружила женщину, которая только что упала с большой высоты. От полученных травм женщина скончалась. Полиция утверждает, что текущая информация не указывает на преступление.
В среду, 5 мая, в Пардаугаве по проспекту Курземес ехало необычное количество полицейских машин - сотрудники правоохранительных органов искали преступника, убившего человека в рижском микрорайоне Иманта, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин - 1978 и 1992 года рождения. Оба помещены в изолятор временного содержания. 5 мая суд приговорил мужчину 1978 года рождения к лишению свободы.
В Риге автомобиль после столкновения перевернуло на крышу. Впечатляющая авария произошла на улице Лиелирбес. Женщина за рулем серого автомобиля, заметив, что едущий впереди Volkswagen сбавляет скорость и останавливается в правой полосе, слишком поздно начал тормозить и врезался в автомобиль, который на тот момент уже полностью остановился. В результате машина женщины перевернулась на крышу.
В среду, 5 мая, до полудня российский самолет ИЛ-96 вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии. Как сообщает "Медуза", нарушителем был самолет летного отряда "Россия", который перевозит первых лиц государства.
Коронавирус:
С апреля заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 35,5%: правительство может ввести более строгие ограничения. Если рост заболеваемости продолжится, группа по оперативному управлению и эксперты на основании ранее обсуждавшейся "концепции D+" должны будут срочно подготовить для обсуждения в правительстве набор более строгих ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Во вторник, 11 мая, правительству будет предоставлена информация о готовности ввести более жесткие ограничения.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, это максимум с февраля. Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 416,6 до 435,1 случая. За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 76 пациентов с Covid-19, при этом общее количество людей с коронавирусом в больницах увеличилось с 663 до 671.
ZVA получило 1059 сообщений о побочных реакциях на вакцины от Covid-19. За это время вакцинация была проведена 263 964 раза, включая как первую, так и вторую дозу.
NEPLP возбудил дело об административном правонарушении в отношении выпуска передачи Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный прием" от 29 марта, в котором журналисты освещали собственное исследование образования антител к вакцинам Pfizer и AstraZeneca, сообщил NEPLP. В частности, административный процесс был возбужден за нарушение правил создания передачи - несоблюдение должной точности и нейтральности в передаче.
Литва может стать первой страной в мире, разработавшей лекарство от Covid-19. Литовская компания Northway Biotech объявила, что в сотрудничестве со швейцарскими партнерами разработала лекарство против коронавируса. Сейчас проходят клинические испытания.
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