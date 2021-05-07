Главное за 7 мая ⟩ Открытие террас, рост заболеваемости Covid-19 и возможное введение более строгих ограничений

События дня:

С сегодняшнего дня рестораны могут обслуживать клиентов в эпидемиологически безопасных условиях на открытых террасах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, люди в пятницу днем, 7 мая, воспользовались возможностью пообедать на террасах кафе и ресторанов в центре Риги, при этом у пунктов общественного питания не образовывались очереди.

На этой неделе Рижский окружной суд оставил в силе арест владелицы автосервиса X-ON Гульнары Рыбаковой-Брице, задержанной во время расследования дела об убийстве футбольного агента Романа Беззубова. В распоряжении Nekā personīga есть информация о том, что машина, на которой было совершенно преступление после нападения была спрятана в автосервисе X-ON в Межапарке.

5 мая на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в рижском микрорайоне Югла дворник обнаружила женщину, которая только что упала с большой высоты. От полученных травм женщина скончалась. Полиция утверждает, что текущая информация не указывает на преступление.

В среду, 5 мая, в Пардаугаве по проспекту Курземес ехало необычное количество полицейских машин - сотрудники правоохранительных органов искали преступника, убившего человека в рижском микрорайоне Иманта, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. В ходе расследования полиция задержала за преступление двух мужчин - 1978 и 1992 года рождения. Оба помещены в изолятор временного содержания. 5 мая суд приговорил мужчину 1978 года рождения к лишению свободы.

В Риге автомобиль после столкновения перевернуло на крышу. Впечатляющая авария произошла на улице Лиелирбес. Женщина за рулем серого автомобиля, заметив, что едущий впереди Volkswagen сбавляет скорость и останавливается в правой полосе, слишком поздно начал тормозить и врезался в автомобиль, который на тот момент уже полностью остановился. В результате машина женщины перевернулась на крышу.

В среду, 5 мая, до полудня российский самолет ИЛ-96 вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо и провел там около минуты. Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии. Как сообщает "Медуза", нарушителем был самолет летного отряда "Россия", который перевозит первых лиц государства.

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С апреля заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 35,5%: правительство может ввести более строгие ограничения. Если рост заболеваемости продолжится, группа по оперативному управлению и эксперты на основании ранее обсуждавшейся "концепции D+" должны будут срочно подготовить для обсуждения в правительстве набор более строгих ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Во вторник, 11 мая, правительству будет предоставлена информация о готовности ввести более жесткие ограничения.