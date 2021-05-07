Литва может стать первой страной в мире, разработавшей лекарство от Covid-19

"Мы передали лекарство в Швейцарию для клинических испытаний, поэтому ответ на вопрос, было ли разработано лекарство от коронавируса в Литве, положительный. Лекарство разработано, поэтому сейчас проходят клинические испытания", - сказал Владас Бумелис, председатель Northway Biotech.