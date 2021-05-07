Пт, 7.05.2021
Массовая вакцинация от Covid-19 в Латвии началась, и теперь темп вакцинации будет зависеть исключительно от желания населения сделать прививку. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Литва может стать первой страной в мире, разработавшей лекарство от Covid-19

ФОТО: Zety Akhzar/Shutterstock

Литовская компания Northway Biotech объявила, что в сотрудничестве со швейцарскими партнерами разработала лекарство против коронавируса, сообщает портал Lrt.lv.

"Мы передали лекарство в Швейцарию для клинических испытаний, поэтому ответ на вопрос, было ли разработано лекарство от коронавируса в Литве, положительный. Лекарство разработано, поэтому сейчас проходят клинические испытания", - сказал Владас Бумелис, председатель Northway Biotech.

По его словам, результаты по эффективности препарата ожидаются до конца года.

Компания разрабатывает несколько лекарств от Covid-19.

Он отметил, что созданное в литовской лаборатории лекарство может стать первым в мире.

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