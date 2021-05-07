Литва может стать первой страной в мире, разработавшей лекарство от Covid-19
Литовская компания Northway Biotech объявила, что в сотрудничестве со швейцарскими партнерами разработала лекарство против коронавируса, сообщает портал Lrt.lv.
Литовская компания Northway Biotech объявила, что в сотрудничестве со швейцарскими партнерами разработала лекарство против коронавируса, сообщает портал Lrt.lv.
"Мы передали лекарство в Швейцарию для клинических испытаний, поэтому ответ на вопрос, было ли разработано лекарство от коронавируса в Литве, положительный. Лекарство разработано, поэтому сейчас проходят клинические испытания", - сказал Владас Бумелис, председатель Northway Biotech.
По его словам, результаты по эффективности препарата ожидаются до конца года.
Компания разрабатывает несколько лекарств от Covid-19.
Он отметил, что созданное в литовской лаборатории лекарство может стать первым в мире.