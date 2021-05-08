Роберт Букартс продолжит карьеру в хорошо знакомой для себя Чехии

Чешский клуб отмечает, что контракт с Букартсом подписан, так как из-за семейных обстоятельств был получен отказ от нападающего Радослава Тибора. Букартс, в свою очередь, в разговоре с пресс-службой "Витковице" рассказал, что сейчас готовится к чемпионату мира в Риге, но с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться в хорошо знакомую для себя Остраву.