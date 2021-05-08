Роберт Букартс продолжит карьеру в хорошо знакомой для себя Чехии
Нападающий сборной Латвии по хоккею Роберт Букартс продолжит карьеру в команде "Витковице", выступающей в Чешской экстралиге.
Нападающий сборной Латвии по хоккею Роберт Букартс продолжит карьеру в команде "Витковице", выступающей в Чешской экстралиге.
Букартс уже выступал за эту команду в сезоне-2019/20, набрав 42 (16+26) очка в 47 матчах регулярного чемпионата.
Минувший сезон хоккеист начал в череповецкой "Северстали", но спустя 13 матчей нападающий принял решение перебраться в рижское "Динамо", где и завершил сезон.
В общей сложности в сезоне-2020/21 нападающий принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 18 (9+9) очков.
Чешский клуб отмечает, что контракт с Букартсом подписан, так как из-за семейных обстоятельств был получен отказ от нападающего Радослава Тибора. Букартс, в свою очередь, в разговоре с пресс-службой "Витковице" рассказал, что сейчас готовится к чемпионату мира в Риге, но с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться в хорошо знакомую для себя Остраву.
Новый сезон Чешской Экстралиги начнётся 10 сентября.