Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19

Военные проявляют большой интерес к вакцинации, заявили в НВС. На этой неделе дозу вакцины от Covid-19 получил и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

До того, как начал работать центр вакцинации НВС, по призыву командующего, 26% военных получили прививку от Covid-19 в гражданских центрах вакцинации.

Как сообщалось ранее, в среду Национальные вооруженные силы получили первые дозы вакцин, и военные медики начали вакцинацию персонала от Covid-19.