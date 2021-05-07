Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

Военные проявляют большой интерес к вакцинации, заявили в НВС. На этой неделе дозу вакцины от Covid-19 получил и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

До того, как начал работать центр вакцинации НВС, по призыву командующего, 26% военных получили прививку от Covid-19 в гражданских центрах вакцинации.

Как сообщалось ранее, в среду Национальные вооруженные силы получили первые дозы вакцин, и военные медики начали вакцинацию персонала от Covid-19.

НВС обеспечивают вакцинацию как приоритетных, так и других сотрудников, чтобы разгрузить государственную систему здравоохранения.

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