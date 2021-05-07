Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19
Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Половина профессиональных военных уже привита от Covid-19, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Военные проявляют большой интерес к вакцинации, заявили в НВС. На этой неделе дозу вакцины от Covid-19 получил и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.
До того, как начал работать центр вакцинации НВС, по призыву командующего, 26% военных получили прививку от Covid-19 в гражданских центрах вакцинации.
Как сообщалось ранее, в среду Национальные вооруженные силы получили первые дозы вакцин, и военные медики начали вакцинацию персонала от Covid-19.
НВС обеспечивают вакцинацию как приоритетных, так и других сотрудников, чтобы разгрузить государственную систему здравоохранения.