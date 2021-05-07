Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

16 нарушений режима прекращения огня, двое погибших и один раненный. Что происходит на Востоке Украины?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • 16 нарушений режима прекращения огня, двое погибших и один раненный. Что происходит на линии соприкосновения на Востоке Украины?
  • Российские власти в аннексированном Крыму пытаются решить проблему нехватки воды с помощью европейского оборудования, поставки которого запрещены из-за санкций ЕС. Как и почему водонасосы попали на аннексированный полуостров?
  • Истории некоторых ветеранов из российских регионов – один из них с лопатой спасает дом от подтопления, другому чиновники прислали черствый пряник в подарок.
  • В Бресте вынесли приговоры местным жителям, которые водили хоровод на акции протеста. А в США заявили, что готовы расширить санкции против Александра Лукашенко и его спонсоров. О ком идет речь и как Минск отреагировал на это заявление?

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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