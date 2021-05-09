Звездные страсти ⟩ Ивлеева и Элджей разводятся, а Моргенштерна забрали в армию?

На это неделе многочисленные СМИ стали писать о том, что возникли подозрения о разводе популярного блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.

Журналисты ссылаются на низкую активность Насти в Instagram, а на тех редких кадрах, что все же появляются в ее соцсетях, не было заметно обручального кольца на правой руке. Элджей также публикует снимки без обручального кольца.

Кроме того, СМИ указывают и на тот факт, что супруги стали жить раздельно. Ивлеева уехала в Санкт-Петербург. Элджей на какое-то время приехал к супруге, но после вернулся в Подмосковье.

Фолловеры Насти пишут в комментариях, что у девушки депрессия. Якобы она публикует мрачные фото на странице. Пара никак не комментирует эти слухи.

Также появилась информация, что Ивлеева вдруг прекратила общение с лучшей подругой - Юлей Коваль. Некоторые желтые издания и вовсе говорят об измене музыканта с подругой Ивлеевой.

Пару дней назад в Сети появился ролик, где Моргенштерна бреют налысо в военной части. Многочисленные СМИ тогда решили, что Алишера призвали в армию. Тем более, что музыкант уже несколько дней не публиковал никаких обновлений в социальные сети.

Позже концертный директор рэпера подогрел эти слухи. Он заявил прессе, что команда артиста пока не принимает никакие заявки на новые мероприятия: "Пока все на стопе"

Сейчас выяснилось, что это была всего лишь подготовка к записи нового рекламного ролика. На YouTube-канале артиста клип вышел клип, посвященный игре War Thunder.

"Я в армии", - такими словами сопроводил Моргенштерн свою новинку.