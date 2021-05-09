Вс, 9.05.2021
Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Звездные страсти ⟩ Ивлеева и Элджей разводятся, а Моргенштерна забрали в армию?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели из мира шоу-бизнеса. На этот раз самой обсуждаемой новостью стал предполагаемый развод Насти Ивлеевой и Элджея. Но кроме этого было и еще кое-что. Итак, поехали!

Настя Ивлеева и Элджей разводятся?

На это неделе многочисленные СМИ стали писать о том, что возникли подозрения о разводе популярного блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. 

Журналисты ссылаются на низкую активность Насти в Instagram, а на тех редких кадрах, что все же появляются в ее соцсетях, не было заметно обручального кольца на правой руке. Элджей также публикует снимки без обручального кольца.  

Кроме того, СМИ указывают и на тот факт, что супруги стали жить раздельно. Ивлеева уехала в Санкт-Петербург. Элджей на какое-то время приехал к супруге, но после вернулся в Подмосковье.

Фолловеры Насти пишут в комментариях, что у девушки депрессия. Якобы она публикует мрачные фото на странице. Пара никак не комментирует эти слухи.

Также появилась информация, что Ивлеева вдруг прекратила общение с лучшей подругой - Юлей Коваль. Некоторые желтые издания и вовсе говорят об измене музыканта с подругой Ивлеевой.

Моргенштерна забрали в армию? 

Пару дней назад в Сети появился ролик, где Моргенштерна бреют налысо в военной части. Многочисленные СМИ тогда решили, что Алишера призвали в армию. Тем более, что музыкант уже несколько дней не публиковал никаких обновлений в социальные сети.

Позже концертный директор рэпера подогрел эти слухи. Он заявил прессе, что команда артиста пока не принимает никакие заявки на новые мероприятия: "Пока все на стопе"

Сейчас выяснилось, что это была всего лишь подготовка к записи нового рекламного ролика. На YouTube-канале артиста клип вышел клип, посвященный игре War Thunder. 

"Я в армии", - такими словами сопроводил Моргенштерн свою новинку.

Надеемся, что и слухи о разводе Ивлеевой и Элджея - это тоже всего лишь слухи. Будем продолжать следить за новостями и обязательно сообщил вам!

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