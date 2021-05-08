В Латвии за сутки - 786 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%

Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 89 лет:

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 694 теста на Covid-19, положительными оказались 4,2%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 435,1 до 439,1 случая.