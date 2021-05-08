В Латвии за сутки - 786 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 786 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 786 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 18 694 теста на Covid-19, положительными оказались 4,2%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 435,1 до 439,1 случая.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 331 человек.