Сб, 8.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

В Латвии за сутки - 786 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 786 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 89 лет:

  • четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 694 теста на Covid-19, положительными оказались 4,2%. 

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 435,1 до 439,1 случая.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 331 человек.

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