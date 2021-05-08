Ушаков: ограничения вокруг парка Победы носят "политический характер", провокациями занимается Рижская дума

Ограничения в парке Победы

С учетом текущей эпидемиологической ситуации любые публичные мероприятия в настоящее время запрещены, поэтому 9 мая мероприятия в парке Победы в Риге и в других местах Латвии не состоятся.

Доступ к памятнику будет частично ограничен, но не закрыт, то есть посетители смогут входить на территорию контролируемым образом и возлагать цветы.

Во избежание скопления людей передвижение по территории у памятника будет контролироваться Госполицией и полицией самоуправления Риги. Барьеры будут использоваться для частичного разграничения территории вокруг памятника, чтобы более эффективно контролировать поток людей.

В случае большого скопления людей у памятника освободителям Риги в парке Победы в воскресенье, 9 мая, полиция может закрыть доступ к нему, сообщил в субботу, 8 мая, на пресс-конференции начальник Госполиции Арманд Рукс. 1

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране начальник Госполиции и министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвали людей не собираться у памятника, а тех, кто придет возложить цветы, соблюдать двухметровую дистанцию и запрет на собрания. Также полиция призывает людей не собираться в окрестностях памятника.

Рукс сообщил, что для обеспечения общественного порядка разработан специальный план, и полиция будет строго контролировать соблюдение ограничений из-за Covid-19. Поток желающих возложить цветы будет контролироваться, чтобы не допустить скопления людей. Если людей будет очень много, полиция может закрыть доступ к памятнику, подчеркнул Рукс.

Изменения в организации движения транспорта

С субботы, 8 мая, в окрестностях парка Победы в Риге в связи с предстоящим в воскресенье возложением цветов введены изменения в организации движения транспорта.

В субботу с 8:00 до 24:00 воскресенья запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением оперативных и дипломатических, по обеим сторонам ул. Бариню на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя, по обеим сторонам бульв. Узварас на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша, а также по обеим сторонам ул. О. Вациеша на участке от бульв. Узварас до ул. Херманя.

В случае необходимости Государственная полиция будет регулировать движение транспортных средств. Самоуправление призывает водителей быть внимательными, заранее выбирать маршрут поездки и следить за изменениями в организации движения.

Комментарий Новой консервативной партии и Национального объединения/Латвийского объединения регионов

По сообщению JKP, депутаты Рижской думы в случае необходимости обещают потребовать от руководства полиции полной ответственности за нарушения ограничений на собрания, если таковые не будут устранены.