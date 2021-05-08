Сб, 8.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Ушаков: ограничения вокруг парка Победы носят "политический характер", провокациями занимается Рижская дума
Доступ к памятнику могут вовсе закрыть

Нил Ушаков ФОТО: Zane Bitere/LETA

Рижская дума ранее сообщила, что в эти выходные доступ к памятнику в парке Победы будет частично ограничен. Члены фракций Новой консервативной партии (JKP) и Национального объединения (NA)/Латвийского объединения регионов (LRA) в Рижской думе пообещали в выходные дни следить за работой Рижской муниципальной полиции. В свою очередь бывший мэр Риги и нынешний депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") выразил мнение, что ограничения вокруг парка Победы носят "политический характер".

Ограничения в парке Победы

С учетом текущей эпидемиологической ситуации любые публичные мероприятия в настоящее время запрещены, поэтому 9 мая мероприятия в парке Победы в Риге и в других местах Латвии не состоятся.

Доступ к памятнику будет частично ограничен, но не закрыт, то есть посетители смогут входить на территорию контролируемым образом и возлагать цветы.

Во избежание скопления людей передвижение по территории у памятника будет контролироваться Госполицией и полицией самоуправления Риги. Барьеры будут использоваться для частичного разграничения территории вокруг памятника, чтобы более эффективно контролировать поток людей.

В случае большого скопления людей у памятника освободителям Риги в парке Победы в воскресенье, 9 мая, полиция может закрыть доступ к нему, сообщил в субботу, 8 мая, на пресс-конференции начальник Госполиции Арманд Рукс.

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С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране начальник Госполиции и министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвали людей не собираться у памятника, а тех, кто придет возложить цветы, соблюдать двухметровую дистанцию и запрет на собрания. Также полиция призывает людей не собираться в окрестностях памятника.

Рукс сообщил, что для обеспечения общественного порядка разработан специальный план, и полиция будет строго контролировать соблюдение ограничений из-за Covid-19. Поток желающих возложить цветы будет контролироваться, чтобы не допустить скопления людей. Если людей будет очень много, полиция может закрыть доступ к памятнику, подчеркнул Рукс.

Изменения в организации движения транспорта

С субботы, 8 мая, в окрестностях парка Победы в Риге в связи с предстоящим в воскресенье возложением цветов введены изменения в организации движения транспорта.

В субботу с 8:00 до 24:00 воскресенья запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением оперативных и дипломатических, по обеим сторонам ул. Бариню на участке от бульв. Узварас до ул. Э. Смильгя, по обеим сторонам бульв. Узварас на участке от ул. Бариню до ул. О. Вациеша, а также по обеим сторонам ул. О. Вациеша на участке от бульв. Узварас до ул. Херманя.

В случае необходимости Государственная полиция будет регулировать движение транспортных средств. Самоуправление призывает водителей быть внимательными, заранее выбирать маршрут поездки и следить за изменениями в организации движения.

Комментарий Новой консервативной партии и Национального объединения/Латвийского объединения регионов

По сообщению JKP, депутаты Рижской думы в случае необходимости обещают потребовать от руководства полиции полной ответственности за нарушения ограничений на собрания, если таковые не будут устранены.

Депутат Рижской думы Дайнис Лоцис (NA/LRA) подчеркнул, что печально, что всего через несколько дней после празднования восстановления независимости Латвии, которое состоялось в этом году со строгим соблюдением ограничений, депутаты должны думать о том, как обеспечить общественный порядок и безопасность "в день, который для большинства латышей связан с самым мрачным периодом в истории латышского народа".

"Для латышей, в отличие от других европейских народов, Вторая мировая война и оккупация продолжались еще 50 лет. В этот день недопустимо проводить массовые торжества и веселье", - считает Лоцис.

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JKP обратила внимание на то, что в настоящее время мероприятия в Латвии запрещены в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Представители политической силы категорически против организации этого "мероприятия, идеологически противоположного, неуважительного и оскорбительного по отношению к самым тяжелым страницам истории Латвии, а также против любых отклонений от соблюдения требований закона".

Представитель JKP Янис Озолс заявил, что "выходки 9 мая" исторически были непонятны латышскому народу и вызывают много вопросов. "Понятно, что такие события имели место и лоббировались во время предыдущего созыва Рижской думы, когда наш город возглавляла партия, имеющая активный меморандум о сотрудничестве с карманной партией российского диктатора Путина. В настоящее время ситуация изменилась, и этот памятник - не что иное, как ассоциация с советской оккупацией и репрессиями против латышского народа", - сказал Озолс.

Реакция Нила Ушакова 

Депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") считает, что ограничения вокруг парка Победы носят "политический характер", а "действия властей представляют наибольшие риски возникновения напряженности и провокаций". Ограничения 9 мая ему кажутся излишними, так как разрешили открывать террасы предприятий общественного питания.

При этом политик подчеркнул необходимость соблюдения всех необходимых ограничений, поскольку "не стоит заражать друг друга в праздничные дни". По мнению Ушакова, не менее важно соблюдать все требования полиции.

"Политикой и провокациями занимается Рижская дума. А полиция работает, чтобы поддерживать порядок и вашу безопасность. Помогите им", - высказался Ушаков, приглашая рижан 9 мая в 22:00 зажечь свечу в окне.

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