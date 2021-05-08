Нетипичный подход для Швеции: на трибуны пускают лишь восемь болельщиков. Вот как это выглядит!

Стоит напомнить, что в начале пандемии Швеция, в отличие от других стран, не вводила жёсткий карантин. Правительство лишь рекомендовало соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски. Остались открытыми и заведения общественного питания. Однако в прошлом году старт сезона чемпионата Швеции всё же перенесли и в середине июня провели без зрителей. А уже в этом году решили проводить с очень ограниченным количеством человек на трибунах.

Произошло это из-за того, что 24 ноября 2020 года премьер-министр страны Стефан Лёвен сообщил о снижении численности собраний с 50 до восьми человек. Матчи чемпионата Швеции попадают под эту категорию и организаторы вынуждены пускать именно это количество человек.

С помощью лотереи организаторы выбирают восемь счастливчиков, у которых есть шанс попасть на матч и лицезреть игру своими глазами. Например, вот так поддерживали свой клуб поклонники "Юргордена" в матче против "Норрчёпинга" (1:0), стараясь поддержать спортсменов пусть даже в таком малом количестве.

El AIK se quedó con el derby de la ciudad, tras vencer 2-0 al Hammarby.



Como es habitual en Suecia, festejaron con los OCHO simpatizantes permitidos en el estadio. 🇸🇪⚽pic.twitter.com/teW1Nv3CNQ — Fodbold World (@fodboldworld) April 26, 2021

Генеральный секретарь Ассоциации элитных футбольных дивизионов Швеции Матс Энквист озадачен и не понимает, почему в других общественных местах правительство допускает скопление людей, а на стадионы пускают болельщиков в минимальном количестве.

"У меня есть ощущение, что нас не рассматривают как крупную организацию, коей мы на самом деле являемся. Органам здравоохранения проще находить решения для баров и торговых центров, но не для нас. И я даже не знаю почему", - написал Энквист в микроблоге Twitter.