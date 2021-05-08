Вакцинацию от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии

До 7 мая первую дозу вакцины от Covid-19 получили 302 472 человека, полностью вакцинацию прошли 75 560 человек.

Тем временем в Эстонии и Литве до 7 мая вакцинацию закончило значительно больше жителей - соответственно 147 501 и 368 178 человек, свидетельствуют данные министерств здравоохранения этих стран.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом,

первую прививку от Covid-19 получили 15,97% населения, а завершили вакцинацию - 3,99%.