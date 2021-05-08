Вакцинацию от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии
Процесс вакцинации от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
Процесс вакцинации от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).
До 7 мая первую дозу вакцины от Covid-19 получили 302 472 человека, полностью вакцинацию прошли 75 560 человек.
Тем временем в Эстонии и Литве до 7 мая вакцинацию закончило значительно больше жителей - соответственно 147 501 и 368 178 человек, свидетельствуют данные министерств здравоохранения этих стран.
Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом,
В пятницу первую дозу вакцины получили 7478 человек, вторую - 6032 человека, а 97 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.