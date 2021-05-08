Сб, 8.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Вакцинацию от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Процесс вакцинации от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

До 7 мая первую дозу вакцины от Covid-19 получили 302 472 человека, полностью вакцинацию прошли 75 560 человек.

Тем временем в Эстонии и Литве до 7 мая вакцинацию закончило значительно больше жителей - соответственно 147 501 и 368 178 человек, свидетельствуют данные министерств здравоохранения этих стран.

Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом,

первую прививку от Covid-19 получили 15,97% населения, а завершили вакцинацию - 3,99%.

В пятницу первую дозу вакцины получили 7478 человек, вторую - 6032 человека, а 97 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится только один раз.

НАВЕРХ
Back