В Литве за сутки выявлено 1486 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 348
В Литве за сутки выявлено 1486 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 348.
В Литве за сутки выявлено 1486 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 348.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1486 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека, сообщает Департамент статистики Литвы.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 581,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 256 906 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 4024 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8120 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4876 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 348 тестов (7,1%), скончался один человек.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 354 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,9%.
В больницах Эстонии находятся 290 человек с коронавирусом.