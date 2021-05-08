Фото, видео ⟩ В Эстонии высадился десант США

Бреющие полеты вызвали сильный шум в этом районе. Во время учений также использовались имитационное оборудование и боеприпасы.

ФОТО: Кадр из видео

Хотя доступ к аэродрому Нурмси во время десанта закрыт, территория охранялась военной полицией, а прилегающее шоссе Таллинн-Тарту было обозначено знаками, запрещающими парковку и остановку, произошедшее вызвало такой интерес, что окольные дороги использовались в качестве смотровых площадок.

Один из зрителей также поделился с Järva Teataja фотографиями, которые он сделал ночью. Он подтвердил, что смотрел на десант с обочины дороги, и другие компании тоже приезжали на машинах.

Он ждал ночью три самолета и видел своими глазами парашютистов. "Было очень пасмурно, иначе мы бы увидели больше", - прокомментировал он.