Видео ⟩ Сообщество ММА возмущено: тренер использовал бывшую звезду UFC в качестве боксёрского мешка

С течением времени Джошуа Фабиа в сообществе ММА завоевал плохую славу. Множество людей считает его шарлатаном и манипулятором, который в определённой степени испортил карьеру Диего Санчеса.

У Санчеса на этой неделе был запланировал поединок с ветераном UFC Дональдом "Ковбоем" Серроне, однако организация сообщила, что разорвала договор с бойцом. Позднее президент UFC Дэйна Уайт пояснил, что решение расстаться с многолетним ветераном Санчесом было принято после того, как он от не получил от лагеря бойца информацию о состоянии здоровья атлета. Уайт не постеснялся публично критиковать именно тренера Санчеса.

Сейчас же в интернет попало видео, снова разозлившее сообщество ММА. На упомянутом ролике видно, что Санчес весит ногами вверх, а Фабиа наносит по голове своего бойца различные удары, используя в том числе ноги и колени.

Wtf did I just watch? Is this how you should train a MMA fighter? 😂♥️ #Unreal pic.twitter.com/MEUafQcu3X — Dana Exotic♥️♥️ (@DanaExotic) May 7, 2021

На это видео остро отреагировало большое количество бойцов, особенно разозленным показался Конор Макгрегор: "Это дикость. Я сломаю нос этого парня напополам. Это неправильный ход, Диего, бро. Я был с тобой всё это время и по-прежнему с тобой".

Представители боевых видов спорта часто на тренировках наносят удары по корпусу, чтобы укрепить мышцы средней части тела. Макгрегор указал, что, по его мнению, такой метод укрепления мышц заслуживает поддержки, но видимая на видео методология по мнению ирландца абсурдна.

Не промолчал и известный журналист ММА телевизионной сети ESPN Ариэль Хельвани: "Простите мой французский, но что это, к чёрту, такое? Я решил закусить язык в связи со всей этой сагой, так как Фабиа в прошлом году отправил мне большое количество отвратительных текстов. Но как же можно молчать по поводу подобных действий? Просто противно".

Возмущение не скрывал и ряд других бойцов.

There’s absolutely no way that anyone could convince me that hanging upside down in a sex swing and having my boy kick me in the head is a good idea... https://t.co/G6NPBTEkQI — Chase Hooper (@chase_hooper) May 7, 2021