Медики призвали Сейм и Кабмин действовать, иначе мы снова окажемся "в пучине пандемии"

Специалисты Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Детской клинической университетской больницы (BKUS), клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS) и Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призвали жителей быть максимально осторожными, так как сейчас уровень заражения Covid-19 оценивается как очень высокий, а также - "понимая усталость общества от Covid-19 и желание вернуться к по возможности нормальной жизни, осознать, что сейчас - во время несомненного ухудшения ситуации - не допустимо снижение ограничительных мероприятий. Это вызовет еще больший рост заболеваемости, что в итоге завершится как перегрузкой больниц, так и увеличением смертности".

На данный момент кумулятивные 14-дневные показатели заболеваемости превышают средний уровень заболеваемости в странах ЕС (340 человек на 100 000 жителей) и соответствуют эпидемиологической ситуации в декабре, когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации в медицине и правительство было вынуждено ввести более строгие меры безопасности.

Директор NMPD Лиене Ципуле отметила, что у медиков есть очень большие опасения, что может повториться произошедшее в конце года. Бригады службы ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда ближайшая больница уже не может принять пациента, так как нет свободных мест. Иногда пациентов с различными заболеваниями приходится везти даже за сто и больше километров. Больницы быстро заполняются, в январе в них в середине января там одновременно лечились более 1200 пациентов с Covid-19.

Тяжелое течение болезни сейчас наблюдается у все более молодых пациентов, в том числе и у тех, у кого нет специфических хронических заболеваний. В свою очередь у части детей и после легко перенесенного Covid-19 длительное время сохраняются различные жалобы.

Медики отмечают, что, по сути, именно сейчас мы приблизились к порогу, чтобы сохранив или еще больше усилив ограничения, осенью - после всеобщей вакцинации - можно было бы вернуться к нормальной жизни. Или же поддаться изменчивой иллюзии отдельных облегчений и снова попасть в пучину пандемии Covid-19.