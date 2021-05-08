В столицах стран Балтии топливо за неделю подорожало только в Риге
На минувшей рабочей неделе в Риге топливо подорожало, в Вильнюсе подешевело, а в Таллинне цены на топливо не меняются уже четвертую неделю, свидетельствуют данные агентства LETA.
На минувшей рабочей неделе в Риге топливо подорожало, в Вильнюсе подешевело, а в Таллинне цены на топливо не меняются уже четвертую неделю, свидетельствуют данные агентства LETA.
Самая высокая цена на бензин и дизельное топливо в пятницу была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% до 1,259 евро за литр, дизельного топлива - на 5,8% до 1,129 евро за литр.
В Таллинне бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,389 евро за литр, дизельное топливо - 1,199 евро за литр.
Цена на автогаз в Риге снизилась на 4,7% до 0,615 евро за литр, в Таллинне и Вильнюсе цены не изменились, составив соответственно 0,66 и 0,599 евро за литр.