Сб, 8.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В столицах стран Балтии топливо за неделю подорожало только в Риге

АЗС Circle K ФОТО: Zane Bitere / LETA

На минувшей рабочей неделе в Риге топливо подорожало, в Вильнюсе подешевело, а в Таллинне цены на топливо не меняются уже четвертую неделю, свидетельствуют данные агентства LETA.

Самая высокая цена на бензин и дизельное топливо в пятницу была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 0,8% до 1,297 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,6% до 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% до 1,259 евро за литр, дизельного топлива - на 5,8% до 1,129 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,389 евро за литр, дизельное топливо - 1,199 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге снизилась на 4,7% до 0,615 евро за литр, в Таллинне и Вильнюсе цены не изменились, составив соответственно 0,66 и 0,599 евро за литр.

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