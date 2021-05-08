В столицах стран Балтии топливо за неделю подорожало только в Риге

Самая высокая цена на бензин и дизельное топливо в пятницу была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 0,8% до 1,297 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 0,6% до 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% до 1,259 евро за литр, дизельного топлива - на 5,8% до 1,129 евро за литр.

В Таллинне бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,389 евро за литр, дизельное топливо - 1,199 евро за литр.