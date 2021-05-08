Главное за 8 мая ⟩ Предупреждение от медиков, ограбление аптеки в Олайне и гроб у парке Победы
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
За ограбление аптеки в Олайне предположительно задержан сотрудник NMPD. Глава NMPD Лиене Ципуле рассказала, что, увидев фотографию мужчины в Facebook у Госполиции, она опознала сотрудника службы и проинформировала об этом. Информация об ограблении в олайнской аптеке поступила в пятницу, 7 мая, около 17:27. Там мужчина в маске угрожал фармацевту предметом, похожим на оружие, и украл пять упаковок строго контролируемых медикаментов.
Вторая мировая война для Латвии была чужой войной, но жертв было очень много. Об этом, отмечая годовщину окончания войны, отметил президент Эгил Левитс. По его словам, Латвия - среди тех стран, которые во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство, пострадали больше всего.
Противники мероприятий 9 мая принесли в парк Победы гроб и венок. Очевидец этого происшествия Светлана Зимина-Гинтер в социальной сети Facebook сообщила, что активисты водрузили гроб "прямо в цветы у подножья монумента, сфоткались и скрылись на автомобиле".
"Как бы чего не вышло". У беженцев есть вопросы к медпомощи в Муцениеки, но они боятся огласки. Для белорусов странно, если лекарство от болезни доктор ищет в Google, но именно с таким опытом в Латвии столкнулись беженцы из Беларуси. Об этом 28 апреля в эфире "Кто вам платит?" среди прочего высказался беженец из Беларуси Родион Бегляк. А уже на следующий день, 29 апреля, стало известно, что в центре размещения ищущих убежище в Муцениеки - вспышка Covid-19.
В Эстонии высадился десант США. В ночь на субботу, 8 мая, в Ярвамаа в условиях, максимально приближенных к боевым, 82-я воздушно-десантная дивизия США совершила высадку на аэродроме Нурмси. В операции приняли участие сотни парашютистов.
От исторического загрязнения очищены Инчукалнские гудронные пруды. Это обошлось в 57,8 млн евро. Государственная служба охраны среды (VVD) реализовала самый объемный и технологически один из наиболее сложных на данный момент проектов окружающей среды в Латвии, очистив от исторического загрязнения - опасных отходов - сернокислые гудронные пруды в Инчукалнсе.
Коронавирус:
Медики призвали Сейм и Кабмин действовать, иначе мы снова окажемся "в бездне пандемии". В связи с ростом заболеваемости Covid-19 медики выразили обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Латвии и призвали Сейм и правительство предпринять меры, чтобы предотвратить стремительный прирост случаев заражения.
В Латвии за сутки - 786 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,2%. Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 89 лет. За последние сутки в Латвии было госпитализировано 59 пациентов с Covid-19, выписаны - 96, таким образом, общее количество людей с коронавирусом в больницах уменьшилось до 627. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 435,1 до 439,1 случая.
Вакцинацию от Covid-19 завершили почти 4% населения Латвии. До 7 мая первую дозу вакцины от Covid-19 получили 302 472 человека, полностью вакцинацию прошли 75 560 человек. Согласно данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, таким образом, первую прививку от Covid-19 получили 15,97% населения, а завершили вакцинацию - 3,99%.
Почитать, чтобы отвлечься:
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