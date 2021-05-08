Премьер-министр Чехии призвал каждую страну ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату

В свою очередь Радио Прага сообщило, что лидеры стран ЕС в пятницу на неформальном саммите в Порту, Португалия, обсудили ситуацию с произошедшим в 2014 году в чешской деревне Врбетице взрыве. Чехия обвиняет в организации взрыва агентов ФСБ.

České noviny сообщает, что в Португалии в связи с этим прошли довольно длительные дебаты, выступали на них в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нам всегда надо держать это в уме - если происходит нападение на одну страну - участницу, это нападение на все", - сказал Бабиш.

Так как дебаты происходили в ходе неформального саммита, никаких письменных сообщений в этой связи не будет, указывает České noviny.

Ожидается, что более широкие обсуждения о перспективах отношений с Россией пройдут на саммите ЕС 25 мая.

Как ожидает премьер Чехии, реакция остальных стран на его призыв будет видна на этой встрече.

Напомним, Чехия в апреле обсудила агентов ГРУ в организации взрыва, произошедшего в 2014 году в деревне Врбетице. За обвинениями последовала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали страны Балтии и Словакии.