Вакцинация детей от 12 до 15 лет в Латвии будет совместным решением нескольких учреждений

Сейчас, согласно Латвийскому руководству по вакцинации и рекомендациям Европейского агентства лекарств, Pfizer/BioNTech можно использовать для вакцинации лиц старше 16 лет.

Однако недавно Канада утвердила использование вакцины для детей в возрасте от 12 лет, став первой страной в мире, сделавшей такой шаг. Главный медицинский советник Канады Супри Шарм на пресс-коференции сообщила, что данные клинических испытаний в США, в которых принимали участие более 2000 детей, получившие две дозы, подтвердили, что эта вакцина настолько же безопасна для несовершеннолетних, как и для взрослых.

На прошлой неделе производитель подал заявку в Европейское агентство лекарств с просьбой утвердить использование вакцины от Covid-19 в вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Из сказанного в Бюро вакцинации исходит, что в случае, если агентство утвердит использование вакцины в этой возрастной группе, то в Латвии это решение сначала будет рассмотрено на Совете по иммунизации, цель которого - оценить вопросы, связанные с вакцинацией и реализацией политики иммунизации в стране.

После решения этого учреждения вопрос рассмотрит рабочая группа по вакцинации от Covid-19, после этого - потенциально и Кабинет министров, который нередко принимает решение по вопросам, связанным с вакцинацией от Covid-19.

Наконец в случае, если Латвия решит использовать этот препарат и для вакцинации детей, практическое исполнение этого решение будет зависеть от отдела Бюро вакцинации.

В свою очередь Министерство здравоохранения сообщило, что в данный момент до предоставления более подробной информации о планах Латвии по данному вопросу ожидается решение Европейского агентства лекарств.

Напомним, в ближайшее время планируется сообщить, что в Латвии от Covid-19 будут вакцинированы и лица в возрасте от 15 лет. Об этом в соцсетях заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.