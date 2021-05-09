В Латвии за сутки - 632 новых случая Covid-19, умерли четверо. Самая молодая жертва - в возрасте до 30 лет
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 4 человека с коронавирусом в возрасте от 20 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 18 767 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,4%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 439,1 до 453,3 случая.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 963 человека.
За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 60 пациентов с Covid-19, выписано 43 человека,
а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось до 641 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 563 человек характеризуется как среднетяжелое, 78 - как тяжелое, что составляет 12% всех госпитализированных.
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 12 323 человека, перенесших Covid-19.