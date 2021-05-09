Вс, 9.05.2021
Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

В Латвии за сутки - 632 новых случая Covid-19, умерли четверо. Самая молодая жертва - в возрасте до 30 лет

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 4 человека с коронавирусом в возрасте от 20 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 767 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,4%. 

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 439,1 до 453,3 случая.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 963 человека.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 60 пациентов с Covid-19, выписано 43 человека,

а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось до 641 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 563 человек характеризуется как среднетяжелое, 78 - как тяжелое, что составляет 12% всех госпитализированных.

С начала пандемии из латвийских больниц выписано 12 323 человека, перенесших Covid-19.

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