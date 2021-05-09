В Латвии за сутки - 632 новых случая Covid-19, умерли четверо. Самая молодая жертва - в возрасте до 30 лет

Умерли 4 человека с коронавирусом в возрасте от 20 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2208 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 18 767 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 439,1 до 453,3 случая.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 963 человека.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 60 пациентов с Covid-19, выписано 43 человека,

а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось до 641 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 8

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 563 человек характеризуется как среднетяжелое, 78 - как тяжелое, что составляет 12% всех госпитализированных.