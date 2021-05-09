Полиция закрыла прямой доступ к памятнику в парке Победы

Жителей призывают класть цветы на столы до памятника. Цветы к памятнику относят сотрудники Rīgas meži.

В воскресенье утром у памятника собралось около сотни человек. Пришедшие были недовольны тем, что они не могут сами отнести цветы к памятнику, но конфликтов с полицией пока не возникало.

Столы для цветов у памятника в парке Победы, 9 мая 2021 года ФОТО: Jānis Škapars

Дочь депутата Сейма Регины Лочмеле ("Согласие") у памятника играла на гитаре и пела, но полиция попросила прекратить это, так как начали собираться люди. Также полиция сделала замечание двум детям за ношение фуражек советской армии.

Памятник огородили желтыми полицейскими барьерами, расположенными вдоль улицы Бариню и бульвара Узварас, а также в направлении от пункта проката лыж через парк до улицы Бариню.

Подойти к памятнику можно только с угла улицы Бариню и бульвара Узварас. Люди встали в очередь и ждут своего череда возложить цветы на столы. Полиция контролирует поток людей.

Некоторые люди выразили недовольство тем, что остановки общественного транспорта на пересечении улицы Слокас и бульвара Узварас закрыты, поэтому путь к памятнику занимает больше времени.

В субботу полиция начала два административных процесса за нарушения в окрестностях парка Победы

Государственная полиция в субботу, 8 мая, начала два административных процесса за нарушения запрета на собрания и пикеты в окрестностях парка Победы, сообщили агентству LETA в полиции.

8 мая в парке состоялся пикет, число участников которого превышало разрешенное количество - 10 человек, поэтому был начат процесс по факту этого нарушения. Второй процесс был начат за нарушение правил проведения собраний, шествий и пикетов.

Ограждения в парке Победы 8 мая 2021 года ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Объявленные ограничения и возможные штрафы

С учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране, когда запрещены любые публичные мероприятия, организованного празднования 9 мая в Риге и других местах Латвии в воскресенье, 9 мая, не состоится.

Во избежание скопления людей передвижение по территории у памятника контролируется Госполицией и полицией самоуправления Риги. Заграждения используются для разграничения территории вокруг памятника, чтобы более эффективно контролировать поток людей.

В связи с эпидемиологической ситуацией полиция призвала жителей не ходить в воскресенье к памятнику в парке Победы. Если будут выявлены нарушения эпидемиологических правил или общественного порядка и граждане будут игнорировать рекомендации сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.