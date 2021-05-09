Значительных происшествий в парке Победы констатировано не было

Жителей призывали класть цветы на столы до памятника. К памятнику цветы относили сотрудники Rīgas meži.

В воскресенье утром у памятника собралось около сотни человек. Пришедшие были недовольны тем, что они не могли сами возложить цветы к памятнику, но конфликтов с полицией не возникало.

Некоторые люди выразили недовольство тем, что остановки общественного транспорта на пересечении улицы Слокас и бульвара Узварас закрыты, поэтому путь к памятнику занимает больше времени.

Столы для цветов у памятника в парке Победы, 9 мая 2021 года ФОТО: Jānis Škapars

Дочь депутата Сейма Регины Лочмеле ("Согласие") у памятника играла на гитаре и пела, но полиция попросила прекратить это, так как начали собираться люди. Также полиция сделала замечание двум детям за ношение фуражек советской армии.

Как сообщает LETA, после обеда количество отмечающих заметно увеличилось, однако полиция по-прежнему справлялась с потоком людей. "Люди приходят возложить цветы, задерживаться запрещено, организован быстрый поток", - прокомментировала представитель Госполиции Симона Гравите. Она же сообщила, что за нарушения у памятника начато несколько административных дел. Административный процесс начат и в Даугавпилсе после того, как в социальных сетях была зафиксирована информация о неразрешенном собрании. Возможные виновники будут привечены к ответственности, добавили в полиции.

По состоянию на 15:00 очередь, чтобы возложить цветы к памятнику в парке Победы, растянулась на несколько сотен метров. В ней стояли уже более 1000 человек, и их число продолжало расти.

К 18 часам поток людей значительно снизился.

Галерея: 9 мая в парке Победы

Начаты административные процессы

Государственная полиция в субботу, 8 мая, начала несколько административных процессов за нарушения запрета на собрания и пикеты в окрестностях парка Победы в Риге, а также в Даугавпилсе, сообщили агентству LETA в полиции.

8 мая в парке состоялся пикет, число участников которого превышало разрешенное количество - 10 человек, поэтому был начат процесс по факту этого нарушения. Второй процесс был начат за нарушение правил проведения собраний, шествий и пикетов.

В Даугавпилсе неразрешенное собрание полиция заметила в соцсетях. Стражи порядка начали административный процесс, выясняются обстоятельства и возможные виновники будут призваны к административной ответственности.

Кроме того, в Даугавпилсе была констатирована машина, передвигавшаяся с развернутым флагом, закрывавшим номерные знаки. Позднее она пыталась сбежать от полиции. В связи с этим случаем начато несколько процессов административного нарушения.

Ограждения в парке Победы 8 мая 2021 года ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Объявленные ограничения и возможные штрафы

С учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране, когда запрещены любые публичные мероприятия, организованного празднования 9 мая в Риге и других местах Латвии в воскресенье, 9 мая, не будет.

Во избежание скопления людей передвижение по территории у памятника контролируется Госполицией и полицией самоуправления Риги. Памятник огородили желтыми полицейскими барьерами, расположенными вдоль улицы Бариню и бульвара Узварас, а также в направлении от пункта проката лыж через парк до улицы Бариню.

Подойти к памятнику можно только с угла улицы Бариню и бульвара Узварас. Заграждения используются для разграничения территории вокруг памятника, чтобы более эффективно контролировать поток людей.

В связи с эпидемиологической ситуацией полиция призвала жителей не ходить в воскресенье к памятнику в парке Победы. Если будут выявлены нарушения эпидемиологических правил или общественного порядка и граждане будут игнорировать рекомендации сотрудников правоохранительных органов, будут возбуждены дела об административных правонарушениях, а размер штрафов может составить от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.