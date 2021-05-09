Фото ⟩ "Мне было очень больно": Ольга Бузова рассказала о своей госпитализации

Во-первых, Ольга ответила на оскорбления, которые посыпались в адрес ее семьи. Младшей сестре Бузовой Анне досталось от подписчиков за жизнерадостные видео, пока Оля была в реанимации. СМИ также растиражировали комментарий ее матери: "Я ничего не знаю", чем вызвали гнев фанатов. Которые обрушились на родных Ольги за равнодушие.

"Я хотела все тщательно скрыть, потому что в последнее время стала суеверной. Но неужели вы думаете, что моя семья и моя команда были не в курсе моей госпитализации? Пятого мая в 09:00 я написала сообщения папе, маме, сестренке. Сказала, что меня повезли. Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят", - сказала звезда на видео.

Ее мать хотела приехать в первый же день, но Оля просила ее этого не делать.

"Я три дня тяжело отходила от наркоза", - подчеркнула Бузова.

Телеведущая ответила и тем, кто посчитал все это пиаром:

"Мне очень жаль тех людей, которые допускают мысль, что все это было постановкой, и даже катетер у меня в руке ненастоящий. Не дай бог вам самим оказаться в реанимации. Болезней пустяковых не бывает, операций простых не бывает, и безопасного наркоза тоже. Я вышла на связь из реанимации, чтобы успокоить людей, которые за меня переживали", - объяснила Ольга.

Бузова отметила, что людям не угодить: "Не говоришь, где ты - обвиняют: "Как ты можешь не говорить?". Сообщаешь, когда уже началась паника, - "Ах ты сволочь". Я живу по сердцу, по совести, ничего от вас не скрываю".

Между тем, что это была за операция Ольга не раскрыла, а в комментариях написала подписчикам, что она не видит причин рассказывать.

Но на снимке из больнице заметно, что у Бузовой перебинтованы стопы. Возможно, как и предполагалась, на них и была проведена операция. Напомним, ранее Ольга жаловалась, что ее беспокоит выпирающая косточка на стопе, которую, скорее всего, придется оперировать.