После поражения "РБ Лейпцига" от дортмундской "Боруссии" (2:3) у соперников мюнхенцев не осталось математических шансов подняться выше второго места.

За два тура до завершения сезона "РБ Лейпциг" набрал 64 очка и отстаёт от "Баварии" (71), у которой есть матч в запасе, на семь очков.

Таким образом, "Бавария" стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства.

Забавно на победу "Баварии" в чемпионате отреагировала полиция Мюнхена, которая опубликовала сообщение в Twitter.

"Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, последний раз видели девять лет назад. Пожалуйста, если вы знаете любую информацию о ней, сообщите об этом в любой полицейский участок или «Баварии». Поздравляем с чемпионством!", - говорится в заявлении полиции.

Отдельно стоит отметить французского полузащитника "Баварии" Кингсли Комана, который выиграл десятое чемпионство со своими клубами за девять лет профессиональной карьеры - шесть Бундеслиг, две Лиги 1 с "ПСЖ" и скудетто в "Ювентусе". В июне футболисту исполнится 25 лет.