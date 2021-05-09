Вс, 9.05.2021
Сейчас мы приблизились к тому, чтобы, сохранив и усилив ограничения, осенью, после всеобщей вакцинации, могли вернуться к нормальной жизни. Или же поддаться иллюзии отдельных послаблений и вновь упасть в бездну Covid-19. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной больницы
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной больницы

В Литве за сутки выявлено 883 новых случая Covid-19, в Эстонии - 157

Иллюстративное фото ФОТО: M.Pakats/Shutterstock

В Литве за сутки выявлено 883 новых случая коронавируса, в Эстонии - 157.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 883 новых случая коронавируса, скончались восемь человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 587,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 257 827 случаев Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3193 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 157 тестов (4,9%), скончались шесть человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 351,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,8%.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 287 пациентов с коронавирусом.

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