В Литве за сутки выявлено 883 новых случая Covid-19, в Эстонии - 157

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 883 новых случая коронавируса, скончались восемь человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 587,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 257 827 случаев Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3193 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 157 тестов (4,9%), скончались шесть человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 351,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,8%.