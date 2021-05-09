Вс, 9.05.2021
Рост заболеваемости вызывает большую обеспокоенность по поводу того, что может повториться ситуация декабря-января, когда в больницах находилось более 1200 пациентов с Covid-19. Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD

В субботу от Covid-19 привиты 7417 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 8 мая, от Covid-19 привиты 7417 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины в субботу получили 5695 человек, вторую - 1689. Еще 33 человека привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 78 496 человек, что составляет 4,16% населения страны. Первой дозой привиты 311 222 человека, или 16,48% населения.

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