В субботу от Covid-19 привиты 7417 человек
В субботу, 8 мая, от Covid-19 привиты 7417 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В субботу, 8 мая, от Covid-19 привиты 7417 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины в субботу получили 5695 человек, вторую - 1689. Еще 33 человека привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.
Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 78 496 человек, что составляет 4,16% населения страны. Первой дозой привиты 311 222 человека, или 16,48% населения.