Вс, 9.05.2021
С января в больнице не было момента, когда персонал отделений реанимации мог бы взять передышку и почувствовать улучшение ситуации. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной больницы
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной больницы
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Фото ⟩ В Москве прошел Парад Победы. Путин заговорил о "недобитых карателях"

В воскресенье, 9 мая, на Красной Площади в Москве прошел Парад Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Единственным иностранным лидером, приехавшим на Парад в этом году, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как пишет "Медуза", по Красной площади в пешем строю прошли около 12 тысяч человек: военнослужащие разных родов войск, курсанты военных академий и училищ, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

Участие в параде на Красной площади также приняли свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

Несмотря на погодные условия, воздушная часть парада в Москве все же состоялась. За час до мероприятий в Подмосковье начали разгонять облака. Над Красной площадью состоялся пролет 76 военных самолетов и вертолетов. 

Владимир Путин выступил на Параде Победы

В своей речи президент России отметил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения: "Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".

Военный эксперт Василий Кашин, комментируя в эфире "Дождя" это высказывание Путина, отметил тенденцию к общему ужесточению внешнеполитической риторики не только в России, но и в других странах мира. Кашин полагает, что президент России своей речи намекал на ситуацию в Украине, говоря про "карателей", и на США, говоря про тех, кто вынашивает "агрессивные замыслы". Эксперт отметил, что Путин зачастую использует подобные исторические параллели, чтобы уподобить своих современных "противников" виновникам Второй мировой войны.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил слова Путина о "сборище недобитых карателей" так: "Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты <...> На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов".

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