Фото ⟩ В Москве прошел Парад Победы. Путин заговорил о "недобитых карателях"

Как пишет "Медуза", по Красной площади в пешем строю прошли около 12 тысяч человек: военнослужащие разных родов войск, курсанты военных академий и училищ, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

Участие в параде на Красной площади также приняли свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

Несмотря на погодные условия, воздушная часть парада в Москве все же состоялась. За час до мероприятий в Подмосковье начали разгонять облака. Над Красной площадью состоялся пролет 76 военных самолетов и вертолетов.

Владимир Путин выступил на Параде Победы

В своей речи президент России отметил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения: "Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".

Военный эксперт Василий Кашин, комментируя в эфире "Дождя" это высказывание Путина, отметил тенденцию к общему ужесточению внешнеполитической риторики не только в России, но и в других странах мира. Кашин полагает, что президент России своей речи намекал на ситуацию в Украине, говоря про "карателей", и на США, говоря про тех, кто вынашивает "агрессивные замыслы". Эксперт отметил, что Путин зачастую использует подобные исторические параллели, чтобы уподобить своих современных "противников" виновникам Второй мировой войны.