Вс, 9.05.2021
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Пэдди Пимблетт и его конфликт с грузинами: новый Конор Макгрегор или очередной скандальный ноунейм?

26-летний боец Пэдди Пимблетт пока остаётся неизвестным для широкого круга людей, однако уже подписывает контракт с UFC, задирает Конора Макгрегора, а также открыто называет грузин тупицами, пишет Eurosport.

Спортсмен стал известен, когда принимал участие в турнирах Cage Warriors (CW), где неоднократно эпатировал публику. Например, в марте в одном из таких поединков Пэдди Пимблетт душил своего соперника и через камеру решил обратиться к главе UFC Дэйне Уайту. Он попросил договориться с главой CW Грэмом Бойланом о подписании контракта. "Давай же, дружище! Набери ему", - выкрикивал боец. Через два дня Бойлан позвонил Пимблетту и разыграл его, сказав: "Да, мы собираемся пойти в этом направлении, у тебя будет новый контракт с парой отличий - другой промоушн с другим логотипом". Однако Бойлан не стал долго мучить Пимблетта и сказал: "Всё, парень, мы сделали это. Ты идёшь в UFC".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда молодого бойца позвали в UFC. Несколько лет назад ему уже предлагали подписать контракт, когда Пимблетт завоевал пояс в полулёгком весе, но он отказался и объяснил это просто: "Рад, что не принял первое предложение, когда мне был 21 год. Возможно, меня бы избили. Я был тогда ещё ребёнком. У меня было щуплое тело, совсем без мускулов. Я выглядел так, будто только что окончил школу. Если бы 26-летний я дрался с 21-летним собой, то победил бы его за две минуты".

Пэдди Пимблетта не зря сравнивают и даже называют новым Конором Макгрегором, ведь они оба дрались в полулёгком и лёгком дивизионах, а также были чемпионами в полулёгком весе (правда, Конор ещё и в лёгком). Пимблетт признаётся, что хочет повторить путь ирландца и использовать ту же тактику при завоевании пояса в UFC. "Думаю, полулёгкий вес немного проще, чем лёгкий, поэтому я сделаю как Макгрегор: выиграю пояс в полулёгком дивизионе, а затем потребую титульный бой в лёгком", - поделился Пэдди.

Пимблетт уже успел нелестно пошутить над Макгрегором. Дело в том, что Пэдди не попал на финал Лиги Европы-2015/16, где сражался "Ливерпуль", который он всем сердцем любит. Он решил хоть как-то поприсутствовать на игре и поэтому попросил друзей повесить на трибунах баннер со своим фото. Помимо фотографии бойца, на плакате была надпись: "Макгрегор, ты будешь убит, парень". Впрочем, неизвестно, какую реакцию вызвал данный инцидент у Конора, а вот его фанаты были возмущены. 

Правда, на этом перипетии не закончились, и вскоре молодой боец уже вступил в публичный конфликт с другом Хамзата Чимаева - Гурамом Кутателадзе. Дело в том, что последний в Twitter попросил матчмейкеров организовать бой с Пимблеттом. На что Пэдди ответил довольно резко: "Что это нахрен за гриб". Кутателадзе ответил сдержанно:

"Я не собирался начинать треш-ток. Я твой парикмахер, но вместо того, чтобы стричь волосы, отрежу тебе голову. Оставайся скромным, пока тебя не заставят таковым быть". 

Далее в спор влезли фанаты грузинского бойца и указали на то, чтобы Пимблетт подписал контракт, а также усомнились, что англичанин найдёт в себе смелость побиться с Гурамом Кутателадзе. Ответа долго ждать не пришлось, и Пэдди ответил: "О чём ты говоришь? Подписывать контракт просто потому, что эта уродливая маленькая тварь написала обо мне в Twitter? Это ничего не значит! Он просто первый боец, который написал, к концу недели их будет ещё трое! Приятель, я бы финишировал Гурама. Грузины такие тупые!". Таким резким высказыванием он обрушил целый шквал негативной реакции со стороны фанатов грузинского бойца. 

"У нас есть Илия Топурия и Гика Чикадзе в полулёгком весе, а также Гурам в лёгком, они заставят тебя извиниться за эти слова! Это просто вопрос времени, пока продолжай избегать боя, бомж", - писал один из фанатов. Но Пимблетт не унимался и отвечал: "Грузин называет кого-то бомжом. Смешной говнюк! Предложи им сказать мне что-нибудь, когда они увидят меня, они этого не сделают!".

Тогда Гурам Кутателадзе опять предложил Пимблетту выйти с ним на бой, но последний отказался и начал шутить с британскими поклонниками MMA на довольно щекотливые темы, в частности вспоминая войну России с Грузией: "Чувак, какие тупицы эти грузины. Неудивительно, что русские терроризируют их жизни".

Далее произошёл апогей негодования не только у грузинских фанатов, но и у грузинских бойцов - Лианы Джоджуа и Илии Топурии. Они написали: "Мои бабушка и дедушка, как и многие другие невинные люди, были убиты во время войны. Мне стыдно, что такие люди представляют наш спорт". Англичанин, видимо, понял, что перешёл границу дозволенного, и удалил твит, а также извинился. Впрочем, многим его извинения показались не особо искренними. "Я совсем не расист в отношении грузин, господи боже. В наше время все такие снежинки", - объяснил он.

Пока говорить об их поединке рано, но если это всё-таки случится - это станет громким событием.

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