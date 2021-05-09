Пэдди Пимблетт и его конфликт с грузинами: новый Конор Макгрегор или очередной скандальный ноунейм?

Спортсмен стал известен, когда принимал участие в турнирах Cage Warriors (CW), где неоднократно эпатировал публику. Например, в марте в одном из таких поединков Пэдди Пимблетт душил своего соперника и через камеру решил обратиться к главе UFC Дэйне Уайту. Он попросил договориться с главой CW Грэмом Бойланом о подписании контракта. "Давай же, дружище! Набери ему", - выкрикивал боец. Через два дня Бойлан позвонил Пимблетту и разыграл его, сказав: "Да, мы собираемся пойти в этом направлении, у тебя будет новый контракт с парой отличий - другой промоушн с другим логотипом". Однако Бойлан не стал долго мучить Пимблетта и сказал: "Всё, парень, мы сделали это. Ты идёшь в UFC".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда молодого бойца позвали в UFC. Несколько лет назад ему уже предлагали подписать контракт, когда Пимблетт завоевал пояс в полулёгком весе, но он отказался и объяснил это просто: "Рад, что не принял первое предложение, когда мне был 21 год. Возможно, меня бы избили. Я был тогда ещё ребёнком. У меня было щуплое тело, совсем без мускулов. Я выглядел так, будто только что окончил школу. Если бы 26-летний я дрался с 21-летним собой, то победил бы его за две минуты".

Пэдди Пимблетта не зря сравнивают и даже называют новым Конором Макгрегором, ведь они оба дрались в полулёгком и лёгком дивизионах, а также были чемпионами в полулёгком весе (правда, Конор ещё и в лёгком). Пимблетт признаётся, что хочет повторить путь ирландца и использовать ту же тактику при завоевании пояса в UFC. "Думаю, полулёгкий вес немного проще, чем лёгкий, поэтому я сделаю как Макгрегор: выиграю пояс в полулёгком дивизионе, а затем потребую титульный бой в лёгком", - поделился Пэдди.

Пимблетт уже успел нелестно пошутить над Макгрегором. Дело в том, что Пэдди не попал на финал Лиги Европы-2015/16, где сражался "Ливерпуль", который он всем сердцем любит. Он решил хоть как-то поприсутствовать на игре и поэтому попросил друзей повесить на трибунах баннер со своим фото. Помимо фотографии бойца, на плакате была надпись: "Макгрегор, ты будешь убит, парень". Впрочем, неизвестно, какую реакцию вызвал данный инцидент у Конора, а вот его фанаты были возмущены.