Убийство младенца в Дагдском крае: прокуратура предъявила обвинение матери ребенка

Согласно обвинению, женщина задушила ребенка, потому что, тот, по ее мнению, мешал ей и она не могла самостоятельно справиться с уходом за ним и его воспитанием. Тело ребенка женщина положила в хозяйственную сумку, увезла в лес и спрятала, прикрыв мхом, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Следствие также показало, что обвиняемая женщина и до убийства жестоко обращалась с ребенком.

Прокурор привлек к ответственности обвиняемую по двум статьям Уголовного кодекса, а именно за насилие в отношении несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах и за убийство при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание за это преступление - пожизненное заключение или заключение на срок от десяти до 20 лет.

Как уже сообщалось, 11 ноября 2020 года в полицию поступила информация о том, что женщина 1998 года рождения в волости Эзерниеки Дагдского края убила своего почти годовалого сына. В ходе оперативных мероприятий в лесу был обнаружен труп ребенка 2019 года рождения. Мать ребенка немедленно задержали. Вскоре она призналась в содеянном.

Руководитель социальной службы Дагдского края Элита Труле ранее сообщила агентству LETA, что женщину саму когда-то забрали из семьи, она жила с опекуном в другом крае, да и теперь в Дагдском крае находилась мало.