ФОТО ⟩ Сауль Альварес стал чемпионом мира по трём версиям на глазах у 70 тысяч зрителей
Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес второй раз защитил титулы WBC и WBA, одолев британца Билли Джо Сондерса.
Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес второй раз защитил титулы WBC и WBA, одолев британца Билли Джо Сондерса.
Поединок проходил в Арлингтоне на 73-тысячной арене AT&T Stadium и завершился победой Альвареса техническим нокаутом - Сондерс не вышел на девятый раунд.
Тренер Сондерса отказался выпускать своего бойца на девятый раунд из-за травмы глаза. После поединка выяснилось, что боксёр сломал орбитальную кость, сообщает DAZN.
Альварес не только защитил принадлежащие ему чемпионские пояса WBC и WBA в суперсреднем весе, но и заполучил пояс WBO, которым владел британец.
30-летний Альварес за время своей карьеры одержал 56 побед (38 нокаутом), потерпел одно поражение и ещё два боя завершились вничью. Единственное поражение в карьере мексиканец потерпел в 2013 году против американца Флойда Мейвезера. 31-летний Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах (14 нокаутом).
Отметим, что бой Альварес - Сондерс установил рекорд посещаемости в закрытых помещениях в истории США - более 73 тысяч зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 1978 году во время поединка между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом, который вживую смотрели 63 350 поклонников бокса.