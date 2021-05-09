ФОТО ⟩ Сауль Альварес стал чемпионом мира по трём версиям на глазах у 70 тысяч зрителей

Поединок проходил в Арлингтоне на 73-тысячной арене AT&T Stadium и завершился победой Альвареса техническим нокаутом - Сондерс не вышел на девятый раунд.

Тренер Сондерса отказался выпускать своего бойца на девятый раунд из-за травмы глаза. После поединка выяснилось, что боксёр сломал орбитальную кость, сообщает DAZN.

Альварес не только защитил принадлежащие ему чемпионские пояса WBC и WBA в суперсреднем весе, но и заполучил пояс WBO, которым владел британец.

30-летний Альварес за время своей карьеры одержал 56 побед (38 нокаутом), потерпел одно поражение и ещё два боя завершились вничью. Единственное поражение в карьере мексиканец потерпел в 2013 году против американца Флойда Мейвезера. 31-летний Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах (14 нокаутом).