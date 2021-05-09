Еврокомиссия может не продлить договор на поставку вакцины AstraZeneca

"Мы не продлили договор после июня. Посмотрим, будем ли это делать", - сказал Брентон радиостанции France Inter.
Он отметил, что решение еще не принято.
"Еще не решено. Подождем и посмотрим", - сказал еврокомиссар.
Планировалось, что вакцина AstraZeneca станет главной для иммунизации жителей ЕС от Covid-19, так как она дешевая и ее просто использовать. Однако затея провалилась, так как предприятие не сумело выполнить обязательства по поставке в предусмотренные сроки. Кроме того, появились опасения, что вакцина в осень редких случаях может вызвать тромбоз, поэтому несколько стран прекратили или ограничили ее использование.
В связи с невыполненными обязательствами ЕС подала на компанию AstraZeneca в суд.