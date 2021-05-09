Вс, 9.05.2021
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Еврокомиссия может не продлить договор на поставку вакцины AstraZeneca

Тьерри Бретон ФОТО: Paula Äurkste/LETA

Еврокомиссия может не продлить договор с предприятием AstraZeneca о поставке вакцин от Covid-19, который закончится в июне, сообщил в воскресенье еврокомиссар Тьерри Бретон, пишет AFP.

"Мы не продлили договор после июня. Посмотрим, будем ли это делать", - сказал Брентон радиостанции France Inter.

Он отметил, что решение еще не принято.

"Еще не решено. Подождем и посмотрим", - сказал еврокомиссар.

Планировалось, что вакцина AstraZeneca станет главной для иммунизации жителей ЕС от Covid-19, так как она дешевая и ее просто использовать. Однако затея провалилась, так как предприятие не сумело выполнить обязательства по поставке в предусмотренные сроки. Кроме того, появились опасения, что вакцина в осень редких случаях может вызвать тромбоз, поэтому несколько стран прекратили или ограничили ее использование.

В связи с невыполненными обязательствами ЕС подала на компанию AstraZeneca в суд.

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