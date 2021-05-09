ВИДЕО ⟩ Милошевич забил дубль в ворота "Лиепаи" и оторвался в списке лучших бомбардиров

Рига - Лиепая 4:1

Действующий чемпион "Рига" на стадионе Межапарка разобрался с "Лиепаей", одержав вторую победу подряд.

Счёт на 16-й минуте матча открыл Стефан Милошевич, который воспользовался ошибкой вратаря Кришьяниса Звиедриса и головой поразил цель. Всего несколько минут спустя Фелипе Бризола мог удвоить преимущество хозяев, но его удар пришёлся в перекладину.

На 30-й минуте "Рига" всё-таки сумела забить второй гол благодаря Микаэлю Сойсало, но всего 6 минут спустя Хоган Укпа сократил отставание в счёте. Правда, до перерыва "Рига" вернула себе комфортное преимущество - на 42-й минуте Сойсало сильным ударом с дальней дистанции забил второй гол. Окончательный счёт в матче на 90-й минуте установил Милошевич, который забил свой десятый мяч в этом сезоне.

Валмиера - Ноа 2:0

Непростая игра выдалась для "Валмиеры", которая у себя дома принимала аутсайдера чемпионата "Ноа". Подопечные Тамаза Пертии выходили на игру в статусе явного фаворита, но поразить ворота соперника сумели лишь на 68-й минуте - автором гола стал сенегальский футболист Джибриль Гейе.

Второй гол в воротах "Ноа" оказался всего две минуты спустя, когда отличился Ибрагим Соу. В оставшееся время у хозяев было ещё несколько возможностей забить, но все они не были реализованы.

Метта - Спартак 2:0

Дубль Юнусы Муриталы принёс "Метте" уверенную домашнюю победу над юрмальским "Спартаком". Важно отметить, что для рижской команды эта победа стала первой в текущем сезоне.

21-летний нигериец отличился на 9-й и 54-й минутах. Всего на счету Муриталы семь голов в этом сезоне и он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Стефану Милошевичу из "Риги".

У "Спартака" в этом матче также были моменты для взятия ворот, но если в первом случае после удара Квадво Асамоа мяч угодил в перекладину, то во втором Хайтам Кербаш не смог реализовать 11-метровый удар.

Турнирная таблица:

ФОТО: optibetvirsliga.com