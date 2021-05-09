Прокуратура закрыла дело против родителей утонувшего в Вентспилсе мальчика

Прокуратура пришла к выводу, что не усматривается состава преступления в случае, когда после трагического происшествия в бассейне Вентспилса родители утонувшего мальчика получили от спортивного учреждения компенсацию, но не указали ее в своей декларации о доходах. Ранее все расследовавшие дело учреждения утверждали передаче, что преступление было совершено и родители виновны, несмотря на то, что компенсации такого вида не облагаются налогом и от непредоставления информации в декларации государство ущерба не понесло.

Адвокат родителей погибшего мальчика Дидзис Вилемсонс указал: "26 апреля мы были в прокуратуре у прокурора для дачи дополнительных показаний. Как оказалось, было изменено и обвинение. Принимая во внимание, что обвинение было изменено, то и показания мы подготовили и подали в письменном виде. Дополнительно была подана жалоба на решения прокурора.

И 5 мая я получил сообщение, что уголовный процесс 30 апреля был закрыт. Сейчас детали неизвестны, но известно то, что процесс закрыт на том основании, о чем я просил с самого начала - что в совершенном преступлении нет состава. Сейчас сообщение, которое я получил, это подтверждает. Что прокурор пришла к тому же выводу".

Напомним, родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозило тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации.

Nekā personīga напоминает, что потерпевшие с юристом предлагали заключить с Олимпийским центром договор о компенсации. Муниципалитет согласился. Договор был конфиденциальным. Отец утонувшего мальчика признает, что договоренности были выполнены и их права не были нарушены.

Летом 2018 года компенсация была выплачена. В 2019 году родители подали в Службу государственных доходов свои годовые декларации за прошлый год, но не указали в них выплату из Олимпийского центра.

Согласно закону, соглашения о выплате компенсации, заключенные в рамках уголовного производства, не облагаются никакими налогами. Кроме того, СГД может дополнять или исправлять отчеты о доходах в течение следующих трех лет.

В этом случае отец и мать мальчика могут исправить декларации и указать средства, полученные от Олимпийского центра, до лета 2022 года, что они и сделали.

В марте этого года родители умершего мальчика получили повестку от следователей о том, что и отец, и мать являются подозреваемыми по уголовному делу. Выяснилось, что следователи несколько раз запрашивали информацию о компенсации у муниципалитета. Не проинформировав родителей, были запрошены и исследованы их банковские выписки.

Следователи решили, что размер незадекларированной компенсации превышает 10 000 евро, поэтому к обоим родителям была применена статья 219 Уголовного закона, которая - за предоставление в декларации ложной информации в большом объеме - может грозить даже тюремным заключением.