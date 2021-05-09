Главное за 9 мая ⟩ Празднования в парке Победы, подробности пожара в хостеле и синдром Илона Маска
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Мероприятия в парке Победы в Пардаугаве прошли спокойно. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, к памятнику в парке Победы пришли тысячи человек. Полиция никаких значительных происшествий не констатировала, однако закрыла прямой доступ к монументу - к памятнику цветы относили сотрудники Rīgas meži.
Трагический пожар в незаконном хостеле на улице Меркеля: новые подробности. Произошедший на прошлой неделе пожар в нелегальном хостеле на улице Меркеля является вторым по трагичности минимум за последние 30 лет. Личности четырех погибших в нем до сих пор не удалось установить. Истинный владелец хостела Эрнест Риекстс уже шесть лет известен как владелец незаконных ночлежек. Месяц назад в связи с его бизнесом был начат уголовный процесс, и Риекстс предупредил клиентов, что собирается уйти.
Илон Маск публично сообщил, что у него синдром Аспергера. Это первый раз, когда 49-летний предприниматель открыто говорит о своем состоянии. Синдром Аспергера - один из видов расстройства психического развития, обычно относящийся к легкой форме аутизма. Люди с этим синдромом испытывают сложности с социализацией и невербальной коммуникацией, но у него нет заметного отставания в развитии речи и интеллекта.
В Москве прошел Парад Победы. Путин заговорил о "недобитых карателях". В воскресенье, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел Парад Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Единственным иностранным лидером, приехавшим на парад в этом году, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В своей речи президент России Владимир Путин отметил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения: "Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".
Обломки китайской космической ракеты упали в Индийский океан. Большой фрагмент космической ракеты Китая в воскресенье, 9 мая, при входе в атмосферу Земли распался, а его обломки упали в Индийский океан к западу от Мальдив, заявили должностные лица Китая. Фрагмент ракеты-носителя Long March 5B Yao-2 весом 18 тонн вошел в атмосферу незадолго до полшестого утра по латвийскому времени.
Когда не пришли 500 евро, семья осознала, что вовсе не получает пособие. Что не так с системой поддержки? Выплата семьям "ковидных" пособий в размере 500 евро высветила проблемы в осведомленности людей о системе социальной поддержки. Впредь обещают информировать население более оптимальным и современным способом.
Коронавирус:
В Латвии за сутки - 632 новых случая Covid-19, умерли четверо. Самая молодая жертва - в возрасте до 30 лет. За последние сутки проведено 18 767 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 439,1 до 453,3 случая. За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 60 пациентов с Covid-19, выписано 43 человека, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось до 641 человека. С начала пандемии из латвийских больниц выписано 12 323 человека, перенесших Covid-19.
Еврокомиссия может не продлить договор на поставку вакцины AstraZeneca. Планировалось, что вакцина AstraZeneca станет главной для иммунизации жителей ЕС от Covid-19, так как она дешевая и ее просто использовать. Однако затея провалилась, так как предприятие не сумело выполнить обязательства по поставке в предусмотренные сроки. Кроме того, появились опасения, что вакцина в осень редких случаях может вызвать тромбоз, поэтому несколько стран прекратили или ограничили ее использование.
В Германии вступили в силу облегчения ограничений для привитых и переболевших. Они больше не должны соблюдать комендантский час и ограничения социальных контактов. Полностью вакцинированным и переболевшим также не нужно предоставлять подтверждение негативного теста на Covid-19, чтобы получить услуги парикмахера или другие услуги.
Почитать, чтобы отвлечься:
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