Главное за 9 мая ⟩ Празднования в парке Победы, подробности пожара в хостеле и синдром Илона Маска

Еврокомиссия может не продлить договор на поставку вакцины AstraZeneca. Планировалось, что вакцина AstraZeneca станет главной для иммунизации жителей ЕС от Covid-19, так как она дешевая и ее просто использовать. Однако затея провалилась, так как предприятие не сумело выполнить обязательства по поставке в предусмотренные сроки. Кроме того, появились опасения, что вакцина в осень редких случаях может вызвать тромбоз, поэтому несколько стран прекратили или ограничили ее использование.

В Германии вступили в силу облегчения ограничений для привитых и переболевших. Они больше не должны соблюдать комендантский час и ограничения социальных контактов. Полностью вакцинированным и переболевшим также не нужно предоставлять подтверждение негативного теста на Covid-19, чтобы получить услуги парикмахера или другие услуги.

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