Подробности последних случаев Covid-19: более трети зарегистрированы в Риге

В Риге за сутки было зарегистрировано 218 новых зараженных, и всего за 14 дней в столице заболели 2839 человек.

В Даугавпилсе констатировано 28 новых случаев заболевания, и за две недели число заболевших там выросло до 281 жителя.

В Вентспилсе вчера было зарегистрировано 24 новых случая, в Елгаве - 22. Таким образом, за последние две недели число заболевших жителей в этих городах увеличилось соответственно до 179 и 329 человек.

В Саласпилсском крае за сутки было зарегистрировано 16 новых случаев, в Огрском крае - 14, в Юрмале, Лиепае, Талсинском и Тукумском краях - по 13, в Дагдском крае - 11, а в Резекне и Баусском крае - по 10. В остальных краях количество новых случаев было ниже десяти.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 2839, в Елгаве - 329, в Даугавпилсе - 281, в Лиепае - 208, в Тукумском крае - 203, в Юрмале - 185, в Вентспилсе - 179, в Резекне - 177, в Огрском крае - 168. В других краях за последние две недели число заболевших не превышает 150.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в данный момент составляет 453,3 случая на 100 тысяч жителей. В 45 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Напомним, За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19. Умерли 4 человека с коронавирусом в возрасте от 20 до 89 лет. За последние сутки проведено 18 767 тестов на Covid-19, положительными оказались 3,4%. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заболели 123 963 человека.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 60 пациентов с Covid-19, выписано 43 человека, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось до 641 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 563 человек характеризуется как среднетяжелое, 78 - как тяжелое, что составляет 12% всех госпитализированных.