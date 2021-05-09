Видео ⟩ В Москве празднования 9 мая завершились торжественным салютом
В Москве праздничные мероприятие в честь 9 мая завершились торжественным салютом: небо над столицей России украсили более 12 тысяч заплов.
В Москве праздничные мероприятие в честь 9 мая завершились торжественным салютом: небо над столицей России украсили более 12 тысяч заплов.
Как пишет ТАСС, всего из 16 точек было запущено свыше 12 000 фейерверков более чем 70 видов. Салют продолжался десять минут.
Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России, выпущенный из специального пускового комплекса.
Салют - традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в России в День Победы, 9 мая.
Напомним, ранее в Москве прошел Парад Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Единственным иностранным лидером, приехавшим на парад в этом году, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
По Красной площади в пешем строю прошли около 12 тысяч человек: военнослужащие разных родов войск, курсанты военных академий и училищ, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.
Участие в параде на Красной площади также приняли свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.
Несмотря на погодные условия, воздушная часть парада в Москве все же состоялась. За час до мероприятий в Подмосковье начали разгонять облака. Над Красной площадью состоялся пролет 76 военных самолетов и вертолетов.