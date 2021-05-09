Видео ⟩ В Москве празднования 9 мая завершились торжественным салютом

Как пишет ТАСС, всего из 16 точек было запущено свыше 12 000 фейерверков более чем 70 видов. Салют продолжался десять минут.

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России, выпущенный из специального пускового комплекса.

Салют - традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в России в День Победы, 9 мая.

Напомним, ранее в Москве прошел Парад Победы в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Единственным иностранным лидером, приехавшим на парад в этом году, стал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По Красной площади в пешем строю прошли около 12 тысяч человек: военнослужащие разных родов войск, курсанты военных академий и училищ, подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

Участие в параде на Красной площади также приняли свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.