Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Весь род людской с 10 по 16 мая можно условно поделить на несколько категорий

Тихие активисты (стараются перетянуть одеяло на себя, но так, чтобы никто не понял их хитрости).

(стараются перетянуть одеяло на себя, но так, чтобы никто не понял их хитрости). Мечтатели (сами не определились и других сбивают с толку, но настроение повышают).

(сами не определились и других сбивают с толку, но настроение повышают). Умницы (чертовски сообразительны, Илоны Маски местного розлива. Холодны и местами циничны, но играют по правилам).

(чертовски сообразительны, Илоны Маски местного розлива. Холодны и местами циничны, но играют по правилам). К концу недели к ним еще примкнут пионервожатые (они обычно помыкают мечтателями).

Каждый из нас будет перемещаться между этими категориями по своему выбору или зависать на одной.

В любой ситуации постарайтесь сначала понять, с кем имеете дело - так будет гораздо проще.

Ниже я перечислила знаки, которые будут чаще примыкать к каждой из четырех групп, хотя это и необязательно. А заодно аспекты, которые на это влияют.

К кому вы относите себя прямо сейчас? Я чувствую в себе потенциал умницы и пионервожатой.

Тихие активисты

Секстиль Марса в Раке к Урану в Тельце

Овен, Телец, Рак, Весы, Козерог, Водолей

Мечтатели

Секстиль Солнца в Тельце к Нептуну в Рыбах, ингр. Юпитера в Рыбы

Телец, Близнецы, Лев, Дева, Скорпион, Стрелец, Рыбы

Умницы

Трин Меркурия в Близнецах к Сатурну в Водолей

Овен, Близнецы, Дева, Весы, Козерог, Водолей

Пионервожатые

Трин Солнца в Тельце к Плутону в Козероге

Телец, Рак, Лев, Скорпион, Козерог, Рыбы