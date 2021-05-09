Пн, 10.05.2021
Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

"Как думаете, чем нас поразит вторая неделя мая, кроме необходимости вырваться из праздников?" - задала на своей странице в Instagram вопрос известный российский астролог Василиса Володина и сама на него ответила:

Весь род людской с 10 по 16 мая можно условно поделить на несколько категорий

  • Тихие активисты (стараются перетянуть одеяло на себя, но так, чтобы никто не понял их хитрости).
  • Мечтатели (сами не определились и других сбивают с толку, но настроение повышают).
  • Умницы (чертовски сообразительны, Илоны Маски местного розлива. Холодны и местами циничны, но играют по правилам).
  • К концу недели к ним еще примкнут пионервожатые (они обычно помыкают мечтателями).

Каждый из нас будет перемещаться между этими категориями по своему выбору или зависать на одной.

В любой ситуации постарайтесь сначала понять, с кем имеете дело - так будет гораздо проще.

Ниже я перечислила знаки, которые будут чаще примыкать к каждой из четырех групп, хотя это и необязательно. А заодно аспекты, которые на это влияют.

К кому вы относите себя прямо сейчас? Я чувствую в себе потенциал умницы и пионервожатой.

Тихие активисты

Секстиль Марса в Раке к Урану в Тельце

Овен, Телец, Рак, Весы, Козерог, Водолей

Мечтатели

Секстиль Солнца в Тельце к Нептуну в Рыбах, ингр. Юпитера в Рыбы

Телец, Близнецы, Лев, Дева, Скорпион, Стрелец, Рыбы

Умницы

Трин Меркурия в Близнецах к Сатурну в Водолей

Овен, Близнецы, Дева, Весы, Козерог, Водолей

Пионервожатые

Трин Солнца в Тельце к Плутону в Козероге

Телец, Рак, Лев, Скорпион, Козерог, Рыбы

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что

эта неделя будет далеко не самой легкой, но она многому научит, большинству людей даже удастся изменить свою жизнь.

Следует лишь не забывать о том, что вы всегда можете стать лучше, достаточно лишь этого захотеть. Пришло время для реализации целей и борьбы за место под солнцем, уверяют астрологи и дают рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам сейчас очень нужна любовь, потому что за последние недели и месяцы у многих представителей данного знака могло накопиться много нерешенных проблем в отношениях. Помощь планет коснется тех, кто пока одинок. Если Овны всерьез надумают найти свою половинку, то им придется начать действовать. То же самое можно сказать о работе и бизнесе. Больше денег смогут получить те, кто будет больше работать.

Телец

Тельцам в период с 10 по 16 мая лучше действовать самостоятельно, никого не прося о помощи. Дело не в том, что это зазорно или неправильно, просто среди окружающих людей может оказаться много тех, кто лишает удачи, а не дарит ее.

Для поднятия настроения эксперты рекомендуют как можно больше времени проводить в движении и на свежем воздухе

- необходимо позаботиться о своем теле и душе.

Близнецы

Близнецам необходимо обходить стороной всех, кто заставляет их рисковать, подталкивает на какие-то неправильные поступки. В середине мая любые действия Близнецов будут иметь огромное значение для будущего. К сожалению, никто точно не сможет сказать, когда и как эти люди смогут узнать, все ли они правильно делают сейчас. Звезды хотят, чтобы представители данного знака обходили стороной навязчивое мнение окружающих и думали своей головой.

Рак

Это будет достаточно стрессовая неделя для Раков. Возможны неурядицы на работе, дома. Может внезапно сломаться телефон, машина, могут сорваться планы. В такие моменты нужно сохранять спокойствие, потому что нервы и агрессия усугубят положение. В любовной сфере стоит сделать ставку на доброту и отзывчивость. Это касается всех - и тех, кто влюблен или уже имеет семью, и тех, кто пока одинок. Вызвать симпатию в человеке помогут правильные поступки. Начать неделю лучше с уборки.

Лев

Львов ожидает множество изменений в жизни. Не стоит падать духом, если придется встретиться с чем-то негативным.

Обратить перемены себе на пользу помогут оптимизм и умение вовремя принимать важные решения. Львов сложно будет сломить.

Ни враги, ни недовольные клиенты на работе не смогут пошатнуть уверенность и жизнелюбие представителей данного знака.

Дева

У Дев в начале недели возможны ссоры и конфликты с коллегами, второй половинкой и родственниками. Им стоит научиться не принимать негатив на себя. Нужно помнить, что люди не всегда пребывают в полной гармонии - иногда случаются разногласия и неурядицы. Это можно легко пережить, если не бросаться обидными словами и не ставить никому ультиматумов. Девам нужно быть самими собой и пользоваться дипломатией. Проблемы будут неразрешимы лишь на первый взгляд. Договориться с людьми будет легче, чем переубедить их.

Весы

Весам предстоит смена обстановки. Судьба повернет в новое интересное русло. Многие изменения пойдут Весам на пользу, хоть это и не будет очевидно и понятно сразу. Желательно избавиться от апатии и лени, повысив свою энергетику. В этом помогут прогулки, свежий воздух, чистота в доме. Будут как фатальные события, так и очень приятные. Вполне возможно, что Весы смогут избавиться от каких-то недугов, неурядиц. Все уравновешено и находится в балансе, поэтому за проблемами последует успех.

Скорпион

Скорпионам выпадет реальный шанс изменить свою судьбу. Возможно, перспективы покажутся крайне неблагоприятными, но лишь на первый взгляд. Если представится возможность отправиться в командировку или вовсе сменить работу, лучше всерьез рассмотреть все варианты. Жизнь не оставит Скорпионов не у дел. Вселенная поможет им решить проблемы.

Самое главное сейчас - не спрашивать себя, как и почему произошло то или иное событие. Нужно задуматься о последствиях и путях решения проблем.

Стрелец

У Стрельцов наступает самое благоприятное время для работы над собой. Самая большая ошибка в середине мая - меланхоличный настрой. Не нужно вспоминать о прошлом или настраивать себя на худшее. Стрельцам сейчас нельзя терять боевой дух. Для его поддержания можно и даже нужно больше развлекаться и общаться с людьми, которые не критикуют, а хвалят. Возможно, что одинокие Стрельцы найдут свою любовь во второй половине недели.

Козерог

Козерогам стоит помнить о силе оптимизма. Проблемы бывают у всех, но лучше всего с ними справляются люди, которые идут по жизни с улыбкой. Говорят, что полезно улыбаться даже в те моменты, когда грустно. Это действительно помогает преодолевать любые препятствия на пути. Козерогам повезет в работе и в делах, ведь у большинства этих людей есть неуемное стремление стать лучше. Стоит делиться этим с другими.

Возможно, что кто-то из ближайшего окружения захочет помочь представителям данного знака с делами. Не стоит воспринимать это в штыки.

Водолей

Самое главное сейчас для Водолеев - это заботиться о своем здоровье. Для этого можно больше двигаться, бывать на природе, ходить в спортзал или бассейн. Также нужно бороться с излишествами и вредными привычками. Уроки прошлого в период с 10 по 16 мая пойдут Водолеям на пользу. Когда дело дойдет до решения неурядиц, стоит вспомнить собственный опыт.

Рыбы

Рыбам предстоит борьба с негативными эмоциями, для чего необходимо будет избавиться от источника негатива. Это может быть токсичный человек, неприятное воспоминание. В работе и бизнесе лучше затаиться и ждать, словно хищник. Если представится возможность ухватить кусок побольше, нужно будет действовать незамедлительно. Сейчас нельзя медлить. Также неделя подходит для шопинга, развлечений. Уходить с головой в работу не стоит.

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