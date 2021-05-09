Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Весь род людской с 10 по 16 мая можно условно поделить на несколько категорий
- Тихие активисты (стараются перетянуть одеяло на себя, но так, чтобы никто не понял их хитрости).
- Мечтатели (сами не определились и других сбивают с толку, но настроение повышают).
- Умницы (чертовски сообразительны, Илоны Маски местного розлива. Холодны и местами циничны, но играют по правилам).
- К концу недели к ним еще примкнут пионервожатые (они обычно помыкают мечтателями).
Каждый из нас будет перемещаться между этими категориями по своему выбору или зависать на одной.
В любой ситуации постарайтесь сначала понять, с кем имеете дело - так будет гораздо проще.
Ниже я перечислила знаки, которые будут чаще примыкать к каждой из четырех групп, хотя это и необязательно. А заодно аспекты, которые на это влияют.
К кому вы относите себя прямо сейчас? Я чувствую в себе потенциал умницы и пионервожатой.
Тихие активисты
Секстиль Марса в Раке к Урану в Тельце
Овен, Телец, Рак, Весы, Козерог, Водолей
Мечтатели
Секстиль Солнца в Тельце к Нептуну в Рыбах, ингр. Юпитера в Рыбы
Телец, Близнецы, Лев, Дева, Скорпион, Стрелец, Рыбы
Умницы
Трин Меркурия в Близнецах к Сатурну в Водолей
Овен, Близнецы, Дева, Весы, Козерог, Водолей
Пионервожатые
Трин Солнца в Тельце к Плутону в Козероге
Телец, Рак, Лев, Скорпион, Козерог, Рыбы
А эксперты dailyhoro.ru добавили, что
Следует лишь не забывать о том, что вы всегда можете стать лучше, достаточно лишь этого захотеть. Пришло время для реализации целей и борьбы за место под солнцем, уверяют астрологи и дают рекомендации представителям всех знаков Зодиака.
Овнам сейчас очень нужна любовь, потому что за последние недели и месяцы у многих представителей данного знака могло накопиться много нерешенных проблем в отношениях. Помощь планет коснется тех, кто пока одинок. Если Овны всерьез надумают найти свою половинку, то им придется начать действовать. То же самое можно сказать о работе и бизнесе. Больше денег смогут получить те, кто будет больше работать.
Тельцам в период с 10 по 16 мая лучше действовать самостоятельно, никого не прося о помощи. Дело не в том, что это зазорно или неправильно, просто среди окружающих людей может оказаться много тех, кто лишает удачи, а не дарит ее.
- необходимо позаботиться о своем теле и душе.
Близнецам необходимо обходить стороной всех, кто заставляет их рисковать, подталкивает на какие-то неправильные поступки. В середине мая любые действия Близнецов будут иметь огромное значение для будущего. К сожалению, никто точно не сможет сказать, когда и как эти люди смогут узнать, все ли они правильно делают сейчас. Звезды хотят, чтобы представители данного знака обходили стороной навязчивое мнение окружающих и думали своей головой.