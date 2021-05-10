Видео ⟩ В Лиепайском крае был замечен бурый медведь

Медведя зафиксировали видеокамеры, которые в лесу установлены у кормушки.

"Хоть я и не могу претендовать на титул эксперта, но этот медведь не подросток, возможно, ему около пяти лет. Это большой медведь", - рассказала порталу Liepājniekiem охотница Кате Штерна, которая не припомнит, когда в Южном Курземе в последний раз был замечен медведь.

Коллега ее мужа в прошлом году рассказывал, что видел медведя в Цимдениеки, но никто этому не поверил.

Косолапый обследовал кормушку, а также понюхал соль, которую обычно лижут олени и лоси.

Член правления общества охотников Būvmeistars Роберт Якушонок, который когда-то охотился на медведей в Эстонии, обеспокоен тем, что животное может уничтожить его ульи, которые находятся в Бартском лесу, пишет портал.