Видео ⟩ В Лиепайском крае был замечен бурый медведь
В воскресенье утром, 9 мая, в Лиепайском крае, в Бартском лесу на территории общества охотников Būvmeistars был заснят бурый медведь, сообщили портал Liepājnieki и журнал Medības.
В воскресенье утром, 9 мая, в Лиепайском крае, в Бартском лесу на территории общества охотников Būvmeistars был заснят бурый медведь, сообщили портал Liepājnieki и журнал Medības.
Медведя зафиксировали видеокамеры, которые в лесу установлены у кормушки.
"Хоть я и не могу претендовать на титул эксперта, но этот медведь не подросток, возможно, ему около пяти лет. Это большой медведь", - рассказала порталу Liepājniekiem охотница Кате Штерна, которая не припомнит, когда в Южном Курземе в последний раз был замечен медведь.
Коллега ее мужа в прошлом году рассказывал, что видел медведя в Цимдениеки, но никто этому не поверил.
Косолапый обследовал кормушку, а также понюхал соль, которую обычно лижут олени и лоси.
Член правления общества охотников Būvmeistars Роберт Якушонок, который когда-то охотился на медведей в Эстонии, обеспокоен тем, что животное может уничтожить его ульи, которые находятся в Бартском лесу, пишет портал.
Видео: В Лиепайском крае был заснят бурый медведь