Пн, 10.05.2021
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Илон Маск
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Видео ⟩ В Лиепайском крае был замечен бурый медведь

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

В воскресенье утром, 9 мая, в Лиепайском крае, в Бартском лесу на территории общества охотников Būvmeistars был заснят бурый медведь, сообщили портал Liepājnieki и журнал Medības.

Медведя зафиксировали видеокамеры, которые в лесу установлены у кормушки.

"Хоть я и не могу претендовать на титул эксперта, но этот медведь не подросток, возможно, ему около пяти лет. Это большой медведь", - рассказала порталу Liepājniekiem охотница Кате Штерна, которая не припомнит, когда в Южном Курземе в последний раз был замечен медведь.

Коллега ее мужа в прошлом году рассказывал, что видел медведя в Цимдениеки, но никто этому не поверил.

Косолапый обследовал кормушку, а также понюхал соль, которую обычно лижут олени и лоси.

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Член правления общества охотников Būvmeistars Роберт Якушонок, который когда-то охотился на медведей в Эстонии, обеспокоен тем, что животное может уничтожить его ульи, которые находятся в Бартском лесу, пишет портал.

Видео: В Лиепайском крае был заснят бурый медведь

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