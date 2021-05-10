Пн, 10.05.2021
У депутатов Сейма есть ощущение, что они вроде бы проголосовали за этого премьера, но премьер живет своей жизнью. Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма
Кришьянис Фелдманс, депутат Сейма

На этой неделе очное обучение разрешено в школах 31 самоуправления

ФОТО: LETA/Ivars Soikāns

С сегодняшнего дня 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении могут заниматься очно, и это на два самоуправления больше, чем неделей ранее, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Из списка "безопасных" выбыли Алсунгский, Лигатненский, Ливанский, Варкавский и Вентспилсский края.

В свою очередь в обновленный список безопасных самоуправлений вошли Акнистский, Балдонский, Беверинский, Цесвайнский, Дагдский и Приекульский края.

Таким образом очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Айзпутский, Акнистский, Апский, Балтинавский, Балдонский, Беверинский, Дундагский, Дагдский, Цесвайнский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, краях Приекуле и Приекули, Ройский, Руцавский, Салацгривский, Стренчский, Вайнёдский, Валкский, Вараклянский, Виеситский и Цесисский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Екабпилсе.

Как сообщалось ранее, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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