20 000 человек, нарушения и большая звезда из цветов: как прошло 9 мая в парке Победы?

По словам Рукса, он лично был бы доволен, если бы люди больше прислушались к призывам почтить память павших во Второй мировой войне эпидемиологически более безопасным способом, не приходя в места массового скопления людей.

"Однако людей было много, хотя серьезных нарушений не зафиксировано", - сказал Рукс.

В Даугавпилсе также были попытки собираться, но полиция успешно пресекла их. В других местах люди возлагали цветы, в Елгаве прошел пикет, где было констатировано использование символики бывшего СССР. Однако 9 мая прошло без резких обострений, считает Рукс.

По словам Рукса, полиция отработала хорошо. "Нам пришлось приложить все усилия, чтобы рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, что мы успешно и сделали. Это помогло избежать эпидемиологически еще более опасной ситуации", - добавил начальник полиции.

Полиция начала несколько десятков административных дел о нарушениях 9 мая

Государственная полиция начала несколько десятков административных дел о нарушениях во время празднования Дня Победы.

В Рижском регионе дела заведены

за несанкционированные собрания во время пандемии Covid-19, неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, использование символики СССР, отказ от масок, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и несанкционированные салюты.

В воскресенье повышенная активность населения зафиксирована и в Даугавпилсе. В этом городе своевременно были приняты меры по предотвращению нарушений общественного порядка и эпидемиологических ограничений, однако было возбуждено несколько административных дел и одно уголовное дело по разделу о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.

В других регионах и городах Латвии выявлены всего несколько нарушений.

Полиция также проанализирует видеозаписи, сделанные с помощью технических средств, поэтому количество административных дел может увеличиться.

Волонтеры общества "9 мая.лв" ночью сложили из цветов звезду у памятника освободителям в Риге

Волонтеры общества "9 мая.лв" приехали к памятнику освободителям, как только было снято полицейское оцепление, и до четырех утра перекладывали цветы, сообщило общество в своем Facebook.

Уже сообщалось, что в воскресенье полиция закрыла прямой доступ к памятнику в парке Победы в Риге. Люди приносили цветы на столы, откуда их несли к памятнику сотрудники муниципального предприятия Rīgas meži. Памятник был огорожен полицейскими барьерами.